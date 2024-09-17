В Кольцово эвакуировали самолет, ради этого придумали красивую легенду. Видео

В Кольцово эвакуировали самолет во время учений
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
В аэропорту прошли учения по эвакуации воздушного судна Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово прошли учения по эвакуации воздушного судна. Согласно легенде, самолет совершил вынужденную посадку в результате поломки одной из стоек шасси, сообщает telegram-канал воздушной гавани.

«Для эвакуации аварийного борта специалисты службы наземного обслуживания аэропорта использовали воздушные баллоны — аварийные пневмотканевые подъемники. Данное оборудование позволяет поднимать воздушные судна весом до 40 тонн. Общий вес „аварийного борта“ в ходе учений превышал 55 тонн», — говорится в сообщении.

После подъема самолета аэродромный тягач подкатил под крыло борта эвакуационный прицеп. Затем судно перевезли в ангар для ремонта.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово прошли учения по эвакуации воздушного судна. Согласно легенде, самолет совершил вынужденную посадку в результате поломки одной из стоек шасси, сообщает telegram-канал воздушной гавани. «Для эвакуации аварийного борта специалисты службы наземного обслуживания аэропорта использовали воздушные баллоны — аварийные пневмотканевые подъемники. Данное оборудование позволяет поднимать воздушные судна весом до 40 тонн. Общий вес „аварийного борта“ в ходе учений превышал 55 тонн», — говорится в сообщении. После подъема самолета аэродромный тягач подкатил под крыло борта эвакуационный прицеп. Затем судно перевезли в ангар для ремонта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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