В екатеринбургском аэропорту Кольцово прошли учения по эвакуации воздушного судна. Согласно легенде, самолет совершил вынужденную посадку в результате поломки одной из стоек шасси, сообщает telegram-канал воздушной гавани.
«Для эвакуации аварийного борта специалисты службы наземного обслуживания аэропорта использовали воздушные баллоны — аварийные пневмотканевые подъемники. Данное оборудование позволяет поднимать воздушные судна весом до 40 тонн. Общий вес „аварийного борта“ в ходе учений превышал 55 тонн», — говорится в сообщении.
После подъема самолета аэродромный тягач подкатил под крыло борта эвакуационный прицеп. Затем судно перевезли в ангар для ремонта.
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