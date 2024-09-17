В УрФУ приняли новые меры для студентов, рискующих массово попасть под призыв

УрФУ даст больше времени студентам на получение справки для отсрочки от армии

18 сентября 2024 в 12:59 Размер текста - 17 +

Ради студентов в УрФУ увеличили время работы военно-учетного стола (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В ответ на публикацию URA.RU о затруднениях, с которыми столкнулись студенты Уральского федерального университета (УрФУ) при попытке зарегистрироваться в системе «Внеочереди» для получения необходимой для отсрочки от армии справки в военкомат, руководство вуза приняло решение о продлении рабочего времени военно-учетного стола. Об этом журналисту агентства сообщили в пресс-службе университета. «Понимаем обеспокоенность студентов. Несмотря на большое число первокурсников, которым необходимо получить документы для постановки на воинский учет, отметим, что информация об их поступлении в УрФУ уже передана в военный комиссариат Свердловской области. Так как сам процесс оформления справок строго регламентирован, это происходит не так оперативно, как хотелось бы ребятам, тем не менее у них достаточно времени — второй отдел выдает справки до 31 декабря. Часы приема второго отдела будут продлены до 18:00. Кроме того, университет продолжает работу над совершенствованием информационных систем для удобства студентов», — говорится в сообщении. URA.RU ранее сообщало, что студентам УрФУ приходится сталкиваться с проблемами при попытке зарегистрироваться в системе «Внеочереди» для получения справки, необходимой для отсрочки от армии. Справка «Приложение 4», подтверждающая статус обучения, выдается через военно-учетный стол университета. Но процедура ее получения осложнена ограниченным временем приема документов, которое начинается в 13:00 и заканчивается в 17:00 в рабочие дни. После заполнения дневного лимита заявок студенты вынуждены ждать следующего дня для регистрации. Из-за расписания работы главного учебного корпуса студентам порой приходится пропускать занятия, что создает дополнительные трудности в учебном процессе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ответ на публикацию URA.RU о затруднениях, с которыми столкнулись студенты Уральского федерального университета (УрФУ) при попытке зарегистрироваться в системе «Внеочереди» для получения необходимой для отсрочки от армии справки в военкомат, руководство вуза приняло решение о продлении рабочего времени военно-учетного стола. Об этом журналисту агентства сообщили в пресс-службе университета. «Понимаем обеспокоенность студентов. Несмотря на большое число первокурсников, которым необходимо получить документы для постановки на воинский учет, отметим, что информация об их поступлении в УрФУ уже передана в военный комиссариат Свердловской области. Так как сам процесс оформления справок строго регламентирован, это происходит не так оперативно, как хотелось бы ребятам, тем не менее у них достаточно времени — второй отдел выдает справки до 31 декабря. Часы приема второго отдела будут продлены до 18:00. Кроме того, университет продолжает работу над совершенствованием информационных систем для удобства студентов», — говорится в сообщении. URA.RU ранее сообщало, что студентам УрФУ приходится сталкиваться с проблемами при попытке зарегистрироваться в системе «Внеочереди» для получения справки, необходимой для отсрочки от армии. Справка «Приложение 4», подтверждающая статус обучения, выдается через военно-учетный стол университета. Но процедура ее получения осложнена ограниченным временем приема документов, которое начинается в 13:00 и заканчивается в 17:00 в рабочие дни. После заполнения дневного лимита заявок студенты вынуждены ждать следующего дня для регистрации. Из-за расписания работы главного учебного корпуса студентам порой приходится пропускать занятия, что создает дополнительные трудности в учебном процессе.