Депутат Бурматов выдвинулся на праймериз ЕР в Саткинском округе

24 мая 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

В Саткинском округе проходят праймериз ЕР Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Саткинском муниципальном округе (Челябинская область) проходят предварительные выборы кандидатов в собрание депутатов района первого созыва. Среди выдвинувшихся на праймериз — депутат, действующий председатель райсобрания шестого созыва Бурматов, следует из информации, опубликованной на сайте голосования. «На поддержку партии на 21 избирательном округе претендуют 74 человека. Среди них 10 действующих депутатов, в том числе председатель собрания депутатов Николай Бурматов», — сообщается на портале праймериз. Среди претендентов на поддержку партии — 30 ее членов и 36 сторонников, остальные — беспартийные. Помимо Бурматова, из действующих депутатов на праймериз заявились директор диспетчерского центра Сергей Бойко, представитель градообразующего предприятия «Магнезит» Амир Гилязов, зам главреда «Саткинского рабочего» Светлана Перфильева, а также директора школ Светлана Павлова, Ирина Кузина Инна Зоркальцева и Ирина Хакимьянова. Также на праймериз по разным округам выдвинулись муж и жена Алексей и Анна Черепановы, оба сотрудники школы № 17. По избирательному округу № 8 выдвинулись однофамильцы — секретарь школы № 14 Лия и пенсионерка Елена Фасеевы. В текущем году Саткинский района преобразуется в округ, поэтому депутаты райсобрания шестого созыва сложат полномочия на год раньше, чем положено. А созыв депутатов окружного собрания будет носить первый номер. Число депутатов в собрании остается неизменным — 21. В округа преобразуются еще два района области — Пластовский и Нязепетровский. Однако решение о формировании органов власти этих округов депутаты заксобрания региона примут только 30 мая, поэтому там в настоящее время предварительные выборы не проводятся. Помимо Саткинского округа, предварительные выборы ЕР идут в гордуму Челябинска (37 мандатов). Также праймериз проводится на довыборы депутатов горсобрания Копейска (шесть мандатов) и довыборы депутата горсобрания Златоуста (один мандат). Предварительные выборы проводятся на специальном портале в электронном виде с помощью аккаунта на сайте госуслуг. Они завершатся 26 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Саткинском муниципальном округе (Челябинская область) проходят предварительные выборы кандидатов в собрание депутатов района первого созыва. Среди выдвинувшихся на праймериз — депутат, действующий председатель райсобрания шестого созыва Бурматов, следует из информации, опубликованной на сайте голосования. «На поддержку партии на 21 избирательном округе претендуют 74 человека. Среди них 10 действующих депутатов, в том числе председатель собрания депутатов Николай Бурматов», — сообщается на портале праймериз. Среди претендентов на поддержку партии — 30 ее членов и 36 сторонников, остальные — беспартийные. Помимо Бурматова, из действующих депутатов на праймериз заявились директор диспетчерского центра Сергей Бойко, представитель градообразующего предприятия «Магнезит» Амир Гилязов, зам главреда «Саткинского рабочего» Светлана Перфильева, а также директора школ Светлана Павлова, Ирина Кузина Инна Зоркальцева и Ирина Хакимьянова. Также на праймериз по разным округам выдвинулись муж и жена Алексей и Анна Черепановы, оба сотрудники школы № 17. По избирательному округу № 8 выдвинулись однофамильцы — секретарь школы № 14 Лия и пенсионерка Елена Фасеевы. В текущем году Саткинский района преобразуется в округ, поэтому депутаты райсобрания шестого созыва сложат полномочия на год раньше, чем положено. А созыв депутатов окружного собрания будет носить первый номер. Число депутатов в собрании остается неизменным — 21. В округа преобразуются еще два района области — Пластовский и Нязепетровский. Однако решение о формировании органов власти этих округов депутаты заксобрания региона примут только 30 мая, поэтому там в настоящее время предварительные выборы не проводятся. Помимо Саткинского округа, предварительные выборы ЕР идут в гордуму Челябинска (37 мандатов). Также праймериз проводится на довыборы депутатов горсобрания Копейска (шесть мандатов) и довыборы депутата горсобрания Златоуста (один мандат). Предварительные выборы проводятся на специальном портале в электронном виде с помощью аккаунта на сайте госуслуг. Они завершатся 26 мая.