Отец подростка, забившего камнем юную свердловчанку, встал на сторону жертвы

Отец подростка, обвиняемого в покушении на убийство 12-летней девочки из села Мостовское, выразил поддержку потерпевшей стороне, сообщает корреспондент URA.RU. Сегодня обвиняемого доставили в Верхнепышминский городской суд Свердловской области для выбора меры пресечения.
«Виноват — будет отвечать. В первую очередь я на стороне потерпевших, а уже потом на стороне сына», — сказал отец 15-летнего подростка журналисту агентства.
О пропаже 12-летней школьницы стало известно вечером 15 сентября. Обеспокоенные односельчане вышли на поиски. Обнаружили девочку в тяжелом состоянии в кювете. После этого ее госпитализировали. Подозреваемым оказался 15-летний сосед. По предварительным данным, он несколько раз ударил девочку камнем по голове из личной неприязни. Свою вину он полностью признал. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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