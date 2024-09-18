Отец подростка, забившего камнем юную свердловчанку, встал на сторону жертвы

18 сентября 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Отец не стал выгораживать сына в суде (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Отец подростка, обвиняемого в покушении на убийство 12-летней девочки из села Мостовское, выразил поддержку потерпевшей стороне, сообщает корреспондент URA.RU. Сегодня обвиняемого доставили в Верхнепышминский городской суд Свердловской области для выбора меры пресечения. «Виноват — будет отвечать. В первую очередь я на стороне потерпевших, а уже потом на стороне сына», — сказал отец 15-летнего подростка журналисту агентства. О пропаже 12-летней школьницы стало известно вечером 15 сентября. Обеспокоенные односельчане вышли на поиски. Обнаружили девочку в тяжелом состоянии в кювете. После этого ее госпитализировали. Подозреваемым оказался 15-летний сосед. По предварительным данным, он несколько раз ударил девочку камнем по голове из личной неприязни. Свою вину он полностью признал. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Представители потерпевшей пришли на судебный процесс Фото: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отец подростка, обвиняемого в покушении на убийство 12-летней девочки из села Мостовское, выразил поддержку потерпевшей стороне, сообщает корреспондент URA.RU. Сегодня обвиняемого доставили в Верхнепышминский городской суд Свердловской области для выбора меры пресечения. «Виноват — будет отвечать. В первую очередь я на стороне потерпевших, а уже потом на стороне сына», — сказал отец 15-летнего подростка журналисту агентства. О пропаже 12-летней школьницы стало известно вечером 15 сентября. Обеспокоенные односельчане вышли на поиски. Обнаружили девочку в тяжелом состоянии в кювете. После этого ее госпитализировали. Подозреваемым оказался 15-летний сосед. По предварительным данным, он несколько раз ударил девочку камнем по голове из личной неприязни. Свою вину он полностью признал. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.