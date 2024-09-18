Отец подростка, забившего камнем юную свердловчанку, встал на сторону жертвы

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Слушание дела Вячеслава Ершова в суде Центрального района. Челябинск, процесс, судья, суд
Отец не стал выгораживать сына в суде (архивное фото) Фото:

Отец подростка, обвиняемого в покушении на убийство 12-летней девочки из села Мостовское, выразил поддержку потерпевшей стороне, сообщает корреспондент URA.RU. Сегодня обвиняемого доставили в Верхнепышминский городской суд Свердловской области для выбора меры пресечения.

«Виноват — будет отвечать. В первую очередь я на стороне потерпевших, а уже потом на стороне сына», — сказал отец 15-летнего подростка журналисту агентства.

О пропаже 12-летней школьницы стало известно вечером 15 сентября. Обеспокоенные односельчане вышли на поиски. Обнаружили девочку в тяжелом состоянии в кювете. После этого ее госпитализировали. Подозреваемым оказался 15-летний сосед. По предварительным данным, он несколько раз ударил девочку камнем по голове из личной неприязни. Свою вину он полностью признал. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

Представители потерпевшей пришли на судебный процесс
Представители потерпевшей пришли на судебный процесс
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Отец подростка, обвиняемого в покушении на убийство 12-летней девочки из села Мостовское, выразил поддержку потерпевшей стороне, сообщает корреспондент URA.RU. Сегодня обвиняемого доставили в Верхнепышминский городской суд Свердловской области для выбора меры пресечения. «Виноват — будет отвечать. В первую очередь я на стороне потерпевших, а уже потом на стороне сына», — сказал отец 15-летнего подростка журналисту агентства. О пропаже 12-летней школьницы стало известно вечером 15 сентября. Обеспокоенные односельчане вышли на поиски. Обнаружили девочку в тяжелом состоянии в кювете. После этого ее госпитализировали. Подозреваемым оказался 15-летний сосед. По предварительным данным, он несколько раз ударил девочку камнем по голове из личной неприязни. Свою вину он полностью признал. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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