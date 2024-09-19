Светофоры отключат в 8:00 20 сентября
В Челябинске 20 сентября на шести перекрестках отключат светофоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«20 сентября светофоры будут отключены на шести участках. Время начала отключений — 08:00», — сообщили URA.RU в мэрии.
Отключения на трех из участков пройдут с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. Среди них:
- проспект Победы — улица Чайковского;
- проспект Победы — улица Тепличная;
- проспект Победы — улица Косарева.
С 8:00 до 18:00 светофоры отключат:
- на пересечение проспекта Победы — улицы Молдавской;
- вблизи остановки «Молдавская»;
- в районе ДДК «Ровесник» на улице Комарова.
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