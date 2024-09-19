В Челябинске на день отключат светофоры на шести перекрестках. Список

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Светофоры отключат в 8:00 20 сентября
Светофоры отключат в 8:00 20 сентября Фото:

В Челябинске 20 сентября на шести перекрестках отключат светофоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«20 сентября светофоры будут отключены на шести участках. Время начала отключений — 08:00», — сообщили URA.RU в мэрии.

Отключения на трех из участков пройдут с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. Среди них:

  • проспект Победы — улица Чайковского;
  • проспект Победы — улица Тепличная;
  • проспект Победы — улица Косарева.

С 8:00 до 18:00 светофоры отключат:

  • на пересечение проспекта Победы — улицы Молдавской;
  • вблизи остановки «Молдавская»;
  • в районе ДДК «Ровесник» на улице Комарова.

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В Челябинске 20 сентября на шести перекрестках отключат светофоры. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «20 сентября светофоры будут отключены на шести участках. Время начала отключений — 08:00», — сообщили URA.RU в мэрии. Отключения на трех из участков пройдут с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. Среди них: С 8:00 до 18:00 светофоры отключат:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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