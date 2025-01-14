«Убирать нельзя, оставить»: челябинский депутат Ботов считает сокращение выходных недопустимым

Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов выступил против сокращения выходных в новогодние праздники. Он заявил, что важно сохранять праздничные традиции в стране. Ботов подчеркнул, что январские каникулы имеют большое значение для поддержания семейных ценностей и социальной стабильности граждан.
«Я думаю, что сокращать выходные в условиях уже давно сложившихся традиций — это неправильно. Многим январские праздники дают возможность провести время с семьей и увидеться с родственниками, которых давно не видели. Скорее всего, при уменьшении нерабочих дней народ все равно сохранит праздничные устои, что повлияет на производительность», — заявил Ботов.
В УМВД по Челябинску URA.RU сообщили, что в праздничные выходные поступило около девяти тысяч сообщений граждан, из них порядка 360 — о преступлениях. Более 55% преступлений были раскрыты по горячим следам. Оперативная обстановка оставалась под контролем.
«Январские каникулы для челябинских полицейских прошли штатно в усиленном режиме. Больше половины всех преступлений, совершенных за праздники, были раскрыты незамедлительно», — подтвердил Ботов.
Обсуждение сокращения новогодних праздников длится уже несколько лет. Последний законопроект на эту тему рассматривался в 2023 году, однако инициатива была отклонена правительством РФ. На заседании Госдумы 19 сентября 2024 года речь шла об сокращении новогодних каникул в счет увеличения числа нерабочих праздничных дней в мае до пяти.
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