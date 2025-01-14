В Челябинске все службы мобилизовали на уборку снега. Видео

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Дорожная техника выехала на улицы Челябинска Фото:

В Челябинске по поручению главы города Алексея Лошкина вечером 14 января мобилизованы все службы для оперативной уборки снега с дорог и тротуаров. Особое внимание направлено на основные магистрали и маршруты общественного транспорта, где должно быть обеспечено бесперебойное движение. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«В городе легкий снегопад, но его последствия нужно убрать оперативно. Дорожные службы должны работать во всех районах, тщательно очищая проезжую часть, тротуары и остановочные площадки», — процитировала главу Алексея Лошкина пресс-служба мэрии.

Также градоначальник попросил уделить внимание наиболее опасным участкам — спускам, подъемам, мостовым сооружениям и перекресткам. При необходимости они будут обрабатываться противогололедными смесями.

Кроме того, подрядчики получили задание по вывозу снежных валов. Руководителям районов поручено обеспечить работу снегоуборочной техники не только на основных улицах, но и на внутриквартальных проездах, тротуарах и подходах к остановкам.

Как сообщало URA.RU ранее, в выходные во всех районах Челябинска прошла работа по зачистке и обработке противогололедными смесями маршрутов, ведущих к социальным учреждениям. Работали 233 единицы техники и 545 дорожных рабочих.

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В Челябинске по поручению главы города Алексея Лошкина вечером 14 января мобилизованы все службы для оперативной уборки снега с дорог и тротуаров. Особое внимание направлено на основные магистрали и маршруты общественного транспорта, где должно быть обеспечено бесперебойное движение. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «В городе легкий снегопад, но его последствия нужно убрать оперативно. Дорожные службы должны работать во всех районах, тщательно очищая проезжую часть, тротуары и остановочные площадки», — процитировала главу Алексея Лошкина пресс-служба мэрии. Также градоначальник попросил уделить внимание наиболее опасным участкам — спускам, подъемам, мостовым сооружениям и перекресткам. При необходимости они будут обрабатываться противогололедными смесями. Кроме того, подрядчики получили задание по вывозу снежных валов. Руководителям районов поручено обеспечить работу снегоуборочной техники не только на основных улицах, но и на внутриквартальных проездах, тротуарах и подходах к остановкам. Как сообщало URA.RU ранее, в выходные во всех районах Челябинска прошла работа по зачистке и обработке противогололедными смесями маршрутов, ведущих к социальным учреждениям. Работали 233 единицы техники и 545 дорожных рабочих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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