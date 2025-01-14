В Челябинске все службы мобилизовали на уборку снега. Видео

14 января 2025 в 23:50 Размер текста - 17 +

Дорожная техника выехала на улицы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске по поручению главы города Алексея Лошкина вечером 14 января мобилизованы все службы для оперативной уборки снега с дорог и тротуаров. Особое внимание направлено на основные магистрали и маршруты общественного транспорта, где должно быть обеспечено бесперебойное движение. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «В городе легкий снегопад, но его последствия нужно убрать оперативно. Дорожные службы должны работать во всех районах, тщательно очищая проезжую часть, тротуары и остановочные площадки», — процитировала главу Алексея Лошкина пресс-служба мэрии. Также градоначальник попросил уделить внимание наиболее опасным участкам — спускам, подъемам, мостовым сооружениям и перекресткам. При необходимости они будут обрабатываться противогололедными смесями. Кроме того, подрядчики получили задание по вывозу снежных валов. Руководителям районов поручено обеспечить работу снегоуборочной техники не только на основных улицах, но и на внутриквартальных проездах, тротуарах и подходах к остановкам. Как сообщало URA.RU ранее, в выходные во всех районах Челябинска прошла работа по зачистке и обработке противогололедными смесями маршрутов, ведущих к социальным учреждениям. Работали 233 единицы техники и 545 дорожных рабочих. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске по поручению главы города Алексея Лошкина вечером 14 января мобилизованы все службы для оперативной уборки снега с дорог и тротуаров. Особое внимание направлено на основные магистрали и маршруты общественного транспорта, где должно быть обеспечено бесперебойное движение. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «В городе легкий снегопад, но его последствия нужно убрать оперативно. Дорожные службы должны работать во всех районах, тщательно очищая проезжую часть, тротуары и остановочные площадки», — процитировала главу Алексея Лошкина пресс-служба мэрии. Также градоначальник попросил уделить внимание наиболее опасным участкам — спускам, подъемам, мостовым сооружениям и перекресткам. При необходимости они будут обрабатываться противогололедными смесями. Кроме того, подрядчики получили задание по вывозу снежных валов. Руководителям районов поручено обеспечить работу снегоуборочной техники не только на основных улицах, но и на внутриквартальных проездах, тротуарах и подходах к остановкам. Как сообщало URA.RU ранее, в выходные во всех районах Челябинска прошла работа по зачистке и обработке противогололедными смесями маршрутов, ведущих к социальным учреждениям. Работали 233 единицы техники и 545 дорожных рабочих.