Челябинск встал в 9-балльные пробки из-за снегопада. Скрин

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Автовечер в Тюмени после рабочего дня., пробка, автомобили, автотранспорт
Заторы наблюдаются на основных улицах Челябинска (архивное фото) Фото:

Челябинск вечером во вторник, 14 января, встал в 9-балльные пробки из-за сильного снегопада. Об этом говорится в данных Яндекс-карты.

Красным цветом, который указывает на заторы, отмечены в Яндекс-картах практически все улицы Челябинск. Особенно сильные пробки наблюдаются на проспекте Победы, где ситуацию осложнила авария, а также на проспекте Ленина, улицах Курчатова, Воровского, Братьев Кашириных.

Дорожная обстановка в Челябинске вечером 14 января
Дорожная обстановка в Челябинске вечером 14 января

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Челябинск вечером во вторник, 14 января, встал в 9-балльные пробки из-за сильного снегопада. Об этом говорится в данных Яндекс-карты. Красным цветом, который указывает на заторы, отмечены в Яндекс-картах практически все улицы Челябинск. Особенно сильные пробки наблюдаются на проспекте Победы, где ситуацию осложнила авария, а также на проспекте Ленина, улицах Курчатова, Воровского, Братьев Кашириных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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