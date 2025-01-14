Челябинск встал в 9-балльные пробки из-за снегопада. Скрин

14 января 2025 в 17:50 Размер текста - 17 +

Заторы наблюдаются на основных улицах Челябинска (архивное фото) Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU Челябинск вечером во вторник, 14 января, встал в 9-балльные пробки из-за сильного снегопада. Об этом говорится в данных Яндекс-карты. Красным цветом, который указывает на заторы, отмечены в Яндекс-картах практически все улицы Челябинск. Особенно сильные пробки наблюдаются на проспекте Победы, где ситуацию осложнила авария, а также на проспекте Ленина, улицах Курчатова, Воровского, Братьев Кашириных. Дорожная обстановка в Челябинске вечером 14 января Скрин с сервиса «Яндекс. Карты» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск вечером во вторник, 14 января, встал в 9-балльные пробки из-за сильного снегопада. Об этом говорится в данных Яндекс-карты. Красным цветом, который указывает на заторы, отмечены в Яндекс-картах практически все улицы Челябинск. Особенно сильные пробки наблюдаются на проспекте Победы, где ситуацию осложнила авария, а также на проспекте Ленина, улицах Курчатова, Воровского, Братьев Кашириных.