Заторы наблюдаются на основных улицах Челябинска (архивное фото)
Челябинск вечером во вторник, 14 января, встал в 9-балльные пробки из-за сильного снегопада. Об этом говорится в данных Яндекс-карты.
Красным цветом, который указывает на заторы, отмечены в Яндекс-картах практически все улицы Челябинск. Особенно сильные пробки наблюдаются на проспекте Победы, где ситуацию осложнила авария, а также на проспекте Ленина, улицах Курчатова, Воровского, Братьев Кашириных.
Дорожная обстановка в Челябинске вечером 14 января
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