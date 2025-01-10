Тракторозаводский район в Челябинске вновь возглавила женщина

Мэр Челябинска Лошкин назначил Татьяну Букрееву главой Тракторозаводского района

10 января 2025 в 15:24 Размер текста - 17 +

Татьяна Букреева подтвердила свою компетенцию как глава челябинского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководящая Тракторозаводским районом Челябинска Татьяна Букреева избавилась от приставки «и. о.». Решение назначить ее полноправным главой принял новый мэр города Алексей Лошкин. Таким образом, после почти пятилетнего перерыва районом вновь будет управлять женщина. «Главой Администрации Тракторозаводского района с 10 января 2025 года назначена Татьяна Александровна Букреева», — пояснили URA.RU в мэрии областного центра. Букреевой 44 года. Она родилась в селе Горшково Шумихинского района Курганской области. В 2003 году окончила Шадринский государственный педагогический институт, квалификация «Учитель начальных классов». В 2007 году — Уральскую академию государственной службы, квалификация «Менеджер». Работать начала в 1998 году в должности педагога-организатора Кипельской основной школы Шумихинского района. С 2006 года возглавляла отдел культуры администрации, а в 2009 году назначена на должность заместителя главы Шумихинского района по социальной политике. С 2015 года — директор Шумихинского аграрно-строительного колледжа. В 2021 году стала заместителем главы Тракторозаводского района. Замглавы Букреева руководила районом после того, как ее шеф Юрий Кузнецов в октябре 2024 года ушел на повышение. Спустя четыре года управления районом он возглавит аппарат губернатора и правительства Челябинской области в статусе вице-премьера. В администрацию района Кузнецов пришел из банковской сферы — он был замдиректора ООО «Право и финансы». В этом качестве он сменил Галину Гаврилову, которая была главой с июля 2016 года и до 15 сентября 2020 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководящая Тракторозаводским районом Челябинска Татьяна Букреева избавилась от приставки «и. о.». Решение назначить ее полноправным главой принял новый мэр города Алексей Лошкин. Таким образом, после почти пятилетнего перерыва районом вновь будет управлять женщина. «Главой Администрации Тракторозаводского района с 10 января 2025 года назначена Татьяна Александровна Букреева», — пояснили URA.RU в мэрии областного центра. Букреевой 44 года. Она родилась в селе Горшково Шумихинского района Курганской области. В 2003 году окончила Шадринский государственный педагогический институт, квалификация «Учитель начальных классов». В 2007 году — Уральскую академию государственной службы, квалификация «Менеджер». Работать начала в 1998 году в должности педагога-организатора Кипельской основной школы Шумихинского района. С 2006 года возглавляла отдел культуры администрации, а в 2009 году назначена на должность заместителя главы Шумихинского района по социальной политике. С 2015 года — директор Шумихинского аграрно-строительного колледжа. В 2021 году стала заместителем главы Тракторозаводского района. Замглавы Букреева руководила районом после того, как ее шеф Юрий Кузнецов в октябре 2024 года ушел на повышение. Спустя четыре года управления районом он возглавит аппарат губернатора и правительства Челябинской области в статусе вице-премьера. В администрацию района Кузнецов пришел из банковской сферы — он был замдиректора ООО «Право и финансы». В этом качестве он сменил Галину Гаврилову, которая была главой с июля 2016 года и до 15 сентября 2020 года.