Политика Новым пиарщиком мэрии Челябинска стала пресс-секретарь минфина 10 января 2025 в 12:42 Размер текста - 17 + Юлия Труднева (слева) и начальник управления пресс-службы правительства региона Мария Хворостова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Новым начальником управления информационной политики Челябинска стала Юлия Труднева, ранее занимавшая пост пресс-секретаря регионального министерства финансов. Об этом URA.RU сообщили в мэрии областного центра. «Начальником управления информационной политики администрации города Челябинска назначена Труднева Юлия Игоревна. К своим обязанностям она приступила с 10 января 2025 года», — сообщили в мэрии. Труднева окончила журфак ЧелГУ в 2012 году. Еще обучаясь в вузе, начала сотрудничать с местными изданиями. В минфине работала с 2015 года. Предшественник Трудневой в мэрии Челябинска Владимир Сафонов оставил свой пост 29 декабря 2024 года. Он работал в мэрии на протяжении 13 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новым начальником управления информационной политики Челябинска стала Юлия Труднева, ранее занимавшая пост пресс-секретаря регионального министерства финансов. Об этом URA.RU сообщили в мэрии областного центра. «Начальником управления информационной политики администрации города Челябинска назначена Труднева Юлия Игоревна. К своим обязанностям она приступила с 10 января 2025 года», — сообщили в мэрии. Труднева окончила журфак ЧелГУ в 2012 году. Еще обучаясь в вузе, начала сотрудничать с местными изданиями. В минфине работала с 2015 года. Предшественник Трудневой в мэрии Челябинска Владимир Сафонов оставил свой пост 29 декабря 2024 года. Он работал в мэрии на протяжении 13 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям