09 января 2025

Новым пиарщиком мэрии Челябинска стала пресс-секретарь минфина

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Фестиваль СМИ Челябинск, труднева юлия, хворостова мария
Юлия Труднева (слева) и начальник управления пресс-службы правительства региона Мария Хворостова Фото:

Новым начальником управления информационной политики Челябинска стала Юлия Труднева, ранее занимавшая пост пресс-секретаря регионального министерства финансов. Об этом URA.RU сообщили в мэрии областного центра.

«Начальником управления информационной политики администрации города Челябинска назначена Труднева Юлия Игоревна. К своим обязанностям она приступила с 10 января 2025 года», — сообщили в мэрии.

Труднева окончила журфак ЧелГУ в 2012 году. Еще обучаясь в вузе, начала сотрудничать с местными изданиями. В минфине работала с 2015 года.

Предшественник Трудневой в мэрии Челябинска Владимир Сафонов оставил свой пост 29 декабря 2024 года. Он работал в мэрии на протяжении 13 лет.

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Новым начальником управления информационной политики Челябинска стала Юлия Труднева, ранее занимавшая пост пресс-секретаря регионального министерства финансов. Об этом URA.RU сообщили в мэрии областного центра. «Начальником управления информационной политики администрации города Челябинска назначена Труднева Юлия Игоревна. К своим обязанностям она приступила с 10 января 2025 года», — сообщили в мэрии. Труднева окончила журфак ЧелГУ в 2012 году. Еще обучаясь в вузе, начала сотрудничать с местными изданиями. В минфине работала с 2015 года. Предшественник Трудневой в мэрии Челябинска Владимир Сафонов оставил свой пост 29 декабря 2024 года. Он работал в мэрии на протяжении 13 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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