Новым пиарщиком мэрии Челябинска стала пресс-секретарь минфина

Новым начальником управления информационной политики Челябинска стала Юлия Труднева, ранее занимавшая пост пресс-секретаря регионального министерства финансов. Об этом URA.RU сообщили в мэрии областного центра.
«Начальником управления информационной политики администрации города Челябинска назначена Труднева Юлия Игоревна. К своим обязанностям она приступила с 10 января 2025 года», — сообщили в мэрии.
Труднева окончила журфак ЧелГУ в 2012 году. Еще обучаясь в вузе, начала сотрудничать с местными изданиями. В минфине работала с 2015 года.
Предшественник Трудневой в мэрии Челябинска Владимир Сафонов оставил свой пост 29 декабря 2024 года. Он работал в мэрии на протяжении 13 лет.
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