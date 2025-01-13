13 января 2025

В челябинском парке устроят дискотеки на катке. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Музыкальные сеансы будут проходить вечером, каждые два часа
Музыкальные сеансы будут проходить вечером, каждые два часа Фото:

В Челябинске в парке имени Гагарина вечеринки на льду будут проходить до конца января. Ожидается также игровая программа «Крещенский сочельник». Как сообщает администрация парка, дискотеки будут включать в себя хиты 90-х и нулевых, песни из известных фильмов и современные треки.

«Афиша на январь. С 17 января с песен легенд советской эстрады стартует серия музыкальных вечеров. „Крещенский сочельник“ и „Любимое из наших фильмов“ пройдут 18 января. 19 января заиграет „Лучшее за 2024 год“. 24 января запланированы хиты 80-х, 25 января — хиты русского рока, а 26 января — хиты 90-х и нулевых», — сообщили в группе «Парк Гагарина» во «ВКонтакте».

Уточняется, что конкурсно-игровая программа «Крещенский сочельник» будет проходить с 16:00 до 17:30. Время начала других музыкальных сеансов — в 16:00, 18:00 и 20:00. Каждый сеанс будет длиться по полтора часа. Стоимость входа на каток со своими коньками для детей — 150 рублей, для взрослых — 300 рублей.

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В Челябинске в парке имени Гагарина вечеринки на льду будут проходить до конца января. Ожидается также игровая программа «Крещенский сочельник». Как сообщает администрация парка, дискотеки будут включать в себя хиты 90-х и нулевых, песни из известных фильмов и современные треки. «Афиша на январь. С 17 января с песен легенд советской эстрады стартует серия музыкальных вечеров. „Крещенский сочельник“ и „Любимое из наших фильмов“ пройдут 18 января. 19 января заиграет „Лучшее за 2024 год“. 24 января запланированы хиты 80-х, 25 января — хиты русского рока, а 26 января — хиты 90-х и нулевых», — сообщили в группе «Парк Гагарина» во «ВКонтакте». Уточняется, что конкурсно-игровая программа «Крещенский сочельник» будет проходить с 16:00 до 17:30. Время начала других музыкальных сеансов — в 16:00, 18:00 и 20:00. Каждый сеанс будет длиться по полтора часа. Стоимость входа на каток со своими коньками для детей — 150 рублей, для взрослых — 300 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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