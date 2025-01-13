Челябинцам предложили работу за 350 тысяч рублей в Китае

Жителей Челябинска приглашают в компании Китая. Для них на популярном сайте по поиску работы открыта 61 вакансия. Требуются, например, менеджер в индустрию азартных игр, руководитель отдела контроля качества и технолог по работе с фабриками.
«В крупную международную компанию, предоставляющую услуги и бизнес-решения в сфере igaming [сфера азартных развлечений онлайн], требуется региональный менеджер на удаленный формат работы. Что от вас требуется: аналогичный опыт работы, знание рынка и менталитета Юго-Восточной Азии, преимуществом будет опыт работы в высокорисковых проектах», — говорится в объявлении на сайте hh.ру.
Соискателю необходимо будет искать поставщиков и потенциальных клиентов. Трудиться можно удаленно. Ему предлагают заработную плату в размере от 3500 евро до вычета налогов. По курсу на 14 января это более 367 тысяч рублей.
Руководителю отдела качества и логистики, который согласится переехать в город Фошань, обещают 2500 долларов (или 256 тысяч рублей). От кандидата потребуют наладить работу отдела, организовать логистику, разрешать спорные ситуаций с клиентами. Для работы в городе Шаньтоу ищут технолога по работе с фабриками. За 3000 долларов (308 тысяч рублей) нужно будет следить за выполнением российских заказов китайскими предприятиями.
Как URA.RU писало ранее, челябинцам дали советы по поиску работы в интернете. Региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елизавета Чурина посоветовала для начала оценить, какие специалисты востребованы и в каких сферах.
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