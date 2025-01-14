Новый начальник Центра спецсвязи ФСО назначен в Челябинской области. Фото

Полковник Коноплев возглавил Центр спецсвязи и информации ФСО в Челябинске
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Нового руководителя центра представили губернатору Челябинской области
Нового руководителя центра представили губернатору Челябинской области Фото:

Начальником Центра специальной связи и информации ФСО России в Челябинской области стал Евгений Коноплев. Сегодня его представили губернатору Алексею Текслеру, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.

«Нового руководителя представил начальник Управления специальной связи и информации ФСО России в УрФО генерал-майор Николай Рябко. Им стал полковник Евгений Коноплев», — пояснили в пресс-службе.

Служба специальной связи и информации осуществляет организацию и обеспечение эксплуатации, безопасности, развития и совершенствования систем правительственной и иных видов спецсвязи и информации для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и государственных органов. Руководитель Спецсвязи ФСО по должности является заместителем директора ФСО России.

Нового начальника Центра спецсвязи привез в Челябинск генерал-майор Николай Рябко
Нового начальника Центра спецсвязи привез в Челябинск генерал-майор Николай Рябко
Фото:

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Начальником Центра специальной связи и информации ФСО России в Челябинской области стал Евгений Коноплев. Сегодня его представили губернатору Алексею Текслеру, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Нового руководителя представил начальник Управления специальной связи и информации ФСО России в УрФО генерал-майор Николай Рябко. Им стал полковник Евгений Коноплев», — пояснили в пресс-службе. Служба специальной связи и информации осуществляет организацию и обеспечение эксплуатации, безопасности, развития и совершенствования систем правительственной и иных видов спецсвязи и информации для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и государственных органов. Руководитель Спецсвязи ФСО по должности является заместителем директора ФСО России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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