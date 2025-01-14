Начальником Центра специальной связи и информации ФСО России в Челябинской области стал Евгений Коноплев. Сегодня его представили губернатору Алексею Текслеру, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.
«Нового руководителя представил начальник Управления специальной связи и информации ФСО России в УрФО генерал-майор Николай Рябко. Им стал полковник Евгений Коноплев», — пояснили в пресс-службе.
Служба специальной связи и информации осуществляет организацию и обеспечение эксплуатации, безопасности, развития и совершенствования систем правительственной и иных видов спецсвязи и информации для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и государственных органов. Руководитель Спецсвязи ФСО по должности является заместителем директора ФСО России.
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