Новый начальник Центра спецсвязи ФСО назначен в Челябинской области. Фото

Полковник Коноплев возглавил Центр спецсвязи и информации ФСО в Челябинске

14 января 2025 в 20:14 Размер текста - 17 +

Нового руководителя центра представили губернатору Челябинской области Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Начальником Центра специальной связи и информации ФСО России в Челябинской области стал Евгений Коноплев. Сегодня его представили губернатору Алексею Текслеру, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Нового руководителя представил начальник Управления специальной связи и информации ФСО России в УрФО генерал-майор Николай Рябко. Им стал полковник Евгений Коноплев», — пояснили в пресс-службе. Служба специальной связи и информации осуществляет организацию и обеспечение эксплуатации, безопасности, развития и совершенствования систем правительственной и иных видов спецсвязи и информации для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и государственных органов. Руководитель Спецсвязи ФСО по должности является заместителем директора ФСО России. Нового начальника Центра спецсвязи привез в Челябинск генерал-майор Николай Рябко Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальником Центра специальной связи и информации ФСО России в Челябинской области стал Евгений Коноплев. Сегодня его представили губернатору Алексею Текслеру, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона. «Нового руководителя представил начальник Управления специальной связи и информации ФСО России в УрФО генерал-майор Николай Рябко. Им стал полковник Евгений Коноплев», — пояснили в пресс-службе. Служба специальной связи и информации осуществляет организацию и обеспечение эксплуатации, безопасности, развития и совершенствования систем правительственной и иных видов спецсвязи и информации для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и государственных органов. Руководитель Спецсвязи ФСО по должности является заместителем директора ФСО России.