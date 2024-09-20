Больше 12 тысяч жителей ХМАО приняли участие в «Кроссе нации»

В ХМАО прошли забеги в рамках «Кросса нации». По всему округу участие в них приняло более 12 тысяч человек, сообщают региональные власти.
«Больше 12 тысяч югорчан приняли участие в „Кроссе нации“. Забеги прошли по всему округу», — написали в telegram-канале «Югра Z Официально».
Бегали жители округа всех возрастов. Так самыми младшими стали Кирилл Быков и Ксения Агеева: обоим ребятам по три года. Самым возрастным стал Валерий Анисимов. Ему 73 года.
Ранее URA.RU сообщало о другом забеге, который прошел в ХМАО. В Сургутском районе провели экстремальный забег. Спортсмены пробежали пять километров по трассе с препятствиями. Участникам предстояло преодолеть преграды в виде меняющегося рельефа, песка, воды, конструкций.
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