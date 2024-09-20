20 сентября 2024

Больше 12 тысяч жителей ХМАО приняли участие в «Кроссе нации»

© Служба новостей «URA.RU»
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В забегах по всему округу приняли участие более 12 тысяч югорчан (Архивное фото)
В забегах по всему округу приняли участие более 12 тысяч югорчан (Архивное фото) Фото:

В ХМАО прошли забеги в рамках «Кросса нации». По всему округу участие в них приняло более 12 тысяч человек, сообщают региональные власти. 

«Больше 12 тысяч югорчан приняли участие в „Кроссе нации“. Забеги прошли по всему округу», — написали в telegram-канале «Югра Z Официально».

Бегали жители округа всех возрастов. Так самыми младшими стали Кирилл Быков и Ксения Агеева: обоим ребятам по три года. Самым возрастным стал Валерий Анисимов. Ему 73 года. 

Ранее URA.RU сообщало о другом забеге, который прошел в ХМАО. В Сургутском районе провели экстремальный забег. Спортсмены пробежали пять километров по трассе с препятствиями. Участникам предстояло преодолеть преграды в виде меняющегося рельефа, песка, воды, конструкций.

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В ХМАО прошли забеги в рамках «Кросса нации». По всему округу участие в них приняло более 12 тысяч человек, сообщают региональные власти.  «Больше 12 тысяч югорчан приняли участие в „Кроссе нации“. Забеги прошли по всему округу», — написали в telegram-канале «Югра Z Официально». Бегали жители округа всех возрастов. Так самыми младшими стали Кирилл Быков и Ксения Агеева: обоим ребятам по три года. Самым возрастным стал Валерий Анисимов. Ему 73 года.  Ранее URA.RU сообщало о другом забеге, который прошел в ХМАО. В Сургутском районе провели экстремальный забег. Спортсмены пробежали пять километров по трассе с препятствиями. Участникам предстояло преодолеть преграды в виде меняющегося рельефа, песка, воды, конструкций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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