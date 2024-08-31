31 августа 2024
30 августа 2024

В ХМАО провели военно-спортивную игру с экстремальным забегом

В Сургутском районе прошла военно-спортивная игра «Z86»
© Служба новостей «URA.RU»
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В забеге приняли участие спортсмены из ХМАО, Свердловской и Челябинской областей
В забеге приняли участие спортсмены из ХМАО, Свердловской и Челябинской областей Фото:

В Сургутском районе (ХМАО) провели военно-спортивную игру «Z86». В ней приняли участие 33 команды из ХМАО, Свердловской и Челябинской областей, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.  

«В Сургутском районе в третий раз прошла военно-спортивная игра „Z86“. В соревнованиях приняли участие 33 команды — из Сургутского района, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Екатеринбурга и Челябинска. Всего 165 человек», — рассказал Трубецкой в своем telegram-канале. 

Спортсмены пробежали пять километров по трассе с препятствиями. Ими были преграды в виде меняющегося рельефа, песка, воды, конструкций. В забеге также принял участие Михаил Кокляев, восьмикратный Чемпион России по тяжелой атлетике и обладатель титула «Самый сильный человек России». Он поддерживал спортсменов в третий раз. 

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В Сургутском районе (ХМАО) провели военно-спортивную игру «Z86». В ней приняли участие 33 команды из ХМАО, Свердловской и Челябинской областей, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.   «В Сургутском районе в третий раз прошла военно-спортивная игра „Z86“. В соревнованиях приняли участие 33 команды — из Сургутского района, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Екатеринбурга и Челябинска. Всего 165 человек», — рассказал Трубецкой в своем telegram-канале.  Спортсмены пробежали пять километров по трассе с препятствиями. Ими были преграды в виде меняющегося рельефа, песка, воды, конструкций. В забеге также принял участие Михаил Кокляев, восьмикратный Чемпион России по тяжелой атлетике и обладатель титула «Самый сильный человек России». Он поддерживал спортсменов в третий раз. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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