В ХМАО провели военно-спортивную игру с экстремальным забегом

В Сургутском районе (ХМАО) провели военно-спортивную игру «Z86». В ней приняли участие 33 команды из ХМАО, Свердловской и Челябинской областей, сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
«В Сургутском районе в третий раз прошла военно-спортивная игра „Z86“. В соревнованиях приняли участие 33 команды — из Сургутского района, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Екатеринбурга и Челябинска. Всего 165 человек», — рассказал Трубецкой в своем telegram-канале.
Спортсмены пробежали пять километров по трассе с препятствиями. Ими были преграды в виде меняющегося рельефа, песка, воды, конструкций. В забеге также принял участие Михаил Кокляев, восьмикратный Чемпион России по тяжелой атлетике и обладатель титула «Самый сильный человек России». Он поддерживал спортсменов в третий раз.
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