Совфед рассмотрит кандидатуру Донгаузера на пост прокурора Челябинской области

23 сентября 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Игорь Донгаузер — в списке кандидатов на пост прокурора Челябинской области Фото: Прокуратура Кемеровской области — Кузбассаepp.genproc.gov.ru новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Совет Федерации на ближайшем заседании 25 сентября рассмотрит кандидатуру Игоря Донгаузера на пост прокурора Челябинской области. Об этом URA.RU рассказали источники в Совфеде. «Списки кандидатур сначала рассмотрят на заседании комитетов Совфеда. Результаты будут представлены на очередном заседании Совета Федерации. Кандидатура Донгаузера есть в списках», — рассказал URA.RU источник. Судя по повестке 575-го заседания Совфеда, вопрос о назначении прокуроров будет рассматриваться шестым. Имена кандидатов пока не указаны. Докладчиком выступит председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Место прокурора Челябинской области стало вакантным после отставки Карена Габриеляна в июне 2024 года. С того момента региональным ведомством в статусе и. о. руководил Евгений Федоров. Слухи о назначении Донгаузера поползли в середине июля. Донгаузер родился в 1982 в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С отличием окончил юрфак Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права. В органах прокуратуры работает с 2004 года. До 2022 года трудился в различных отделах городской прокуратуры. Указом президента РФ от 31.01.2022 назначен первым заместителем прокурора Кемеровской области. Имеет ряд ведомственных наград, среди которых знак отличия «За верность закону» III степени, почетная грамота, юбилейная медаль «300 лет прокуратуре России». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Совет Федерации на ближайшем заседании 25 сентября рассмотрит кандидатуру Игоря Донгаузера на пост прокурора Челябинской области. Об этом URA.RU рассказали источники в Совфеде. «Списки кандидатур сначала рассмотрят на заседании комитетов Совфеда. Результаты будут представлены на очередном заседании Совета Федерации. Кандидатура Донгаузера есть в списках», — рассказал URA.RU источник. Судя по повестке 575-го заседания Совфеда, вопрос о назначении прокуроров будет рассматриваться шестым. Имена кандидатов пока не указаны. Докладчиком выступит председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Место прокурора Челябинской области стало вакантным после отставки Карена Габриеляна в июне 2024 года. С того момента региональным ведомством в статусе и. о. руководил Евгений Федоров. Слухи о назначении Донгаузера поползли в середине июля. Донгаузер родился в 1982 в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). С отличием окончил юрфак Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права. В органах прокуратуры работает с 2004 года. До 2022 года трудился в различных отделах городской прокуратуры. Указом президента РФ от 31.01.2022 назначен первым заместителем прокурора Кемеровской области. Имеет ряд ведомственных наград, среди которых знак отличия «За верность закону» III степени, почетная грамота, юбилейная медаль «300 лет прокуратуре России».