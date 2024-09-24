Мэр Ханты-Мансийска обсудил с коллегами муниципальную реформу

На площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) стартовало обсуждение федерального закона по модернизации действующей системы местного самоуправления в стране. В мероприятии принял участие глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.
«Сегодня на площадке ВАРМСУ вместе с коллегами „муниципалами“ со всей страны начали обсуждение проекта федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти“. Сегодня мы говорим о выстраивании системы местного самоуправления — самого близкого и понятного людям уровня власти», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале.
В обсуждении приняли участие все 89 регионов страны. Встреча прошла в формате видеоконференции. Новый обсуждаемый закон призван повысить степень участия граждан в управлении своими территориями, улучшить качество принимаемых решений и сделать власть более доступной и прозрачной.
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