24 сентября 2024

Мэр Ханты-Мансийска обсудил с коллегами муниципальную реформу

Мэр Ханты-Мансийска поддержал изменения в закон о местном самоуправлении
© Служба новостей «URA.RU»
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К обсуждении присоединились все 89 регионов страны
К обсуждении присоединились все 89 регионов страны Фото:

На площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) стартовало обсуждение федерального закона по модернизации действующей системы местного самоуправления в стране. В мероприятии принял участие глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

«Сегодня на площадке ВАРМСУ вместе с коллегами „муниципалами“ со всей страны начали обсуждение проекта федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти“. Сегодня мы говорим о выстраивании системы местного самоуправления — самого близкого и понятного людям уровня власти», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале.

В обсуждении приняли участие все 89 регионов страны. Встреча прошла в формате видеоконференции. Новый обсуждаемый закон призван повысить степень участия граждан в управлении своими территориями, улучшить качество принимаемых решений и сделать власть более доступной и прозрачной.

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На площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) стартовало обсуждение федерального закона по модернизации действующей системы местного самоуправления в стране. В мероприятии принял участие глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. «Сегодня на площадке ВАРМСУ вместе с коллегами „муниципалами“ со всей страны начали обсуждение проекта федерального закона „Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти“. Сегодня мы говорим о выстраивании системы местного самоуправления — самого близкого и понятного людям уровня власти», — сообщил Ряшин в своем telegram-канале. В обсуждении приняли участие все 89 регионов страны. Встреча прошла в формате видеоконференции. Новый обсуждаемый закон призван повысить степень участия граждан в управлении своими территориями, улучшить качество принимаемых решений и сделать власть более доступной и прозрачной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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