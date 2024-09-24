Мошенники создали фейковый аккаунт главы челябинского района

25 сентября 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Мошенники атаковали главу челябинского района Яхимовича Фото: Анна Майорова © URA.RU Мошенники создали подложный аккаунт в telegram, имитирующий профиль главы Агаповского района Челябинской области Артема Яхимовича. Об этом Яхимович сообщил подписчикам 25 сентября. «Мошенники писали моим коллегам с фейкового аккаунта, имитирующего мой настоящий профиль в telegram. Уважаемые коллеги и жители района, будьте бдительны! Обращайте внимание, когда получаете сообщения, номер телефона должен отображаться, кроме того, если у вас записан контакт, то предложения „добавить в контакты“ НЕ должно быть», — сообщил Яхимович. Яхимович добавил просьбу внимательно перепроверять какие-либо сообщения на факт мошенничества. По его словам, по важным вопросам он звонит коллегам лично. Яхимович более 20 лет служил в МВД, был начальником Агаповского отдела полиции. С 2018 по 2022 год возглавлял Магнитогорский филиал «Почты России». С сентября 2022 года трудится главой Агаповского района. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мошенники создали подложный аккаунт в telegram, имитирующий профиль главы Агаповского района Челябинской области Артема Яхимовича. Об этом Яхимович сообщил подписчикам 25 сентября. «Мошенники писали моим коллегам с фейкового аккаунта, имитирующего мой настоящий профиль в telegram. Уважаемые коллеги и жители района, будьте бдительны! Обращайте внимание, когда получаете сообщения, номер телефона должен отображаться, кроме того, если у вас записан контакт, то предложения „добавить в контакты“ НЕ должно быть», — сообщил Яхимович. Яхимович добавил просьбу внимательно перепроверять какие-либо сообщения на факт мошенничества. По его словам, по важным вопросам он звонит коллегам лично. Яхимович более 20 лет служил в МВД, был начальником Агаповского отдела полиции. С 2018 по 2022 год возглавлял Магнитогорский филиал «Почты России». С сентября 2022 года трудится главой Агаповского района.