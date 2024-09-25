25 сентября 2024

Челябинский меткомбинат частично оплатит обучение студентов-целевиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Комбинат впервые набрал студентов для целевого обучения в колледже
Комбинат впервые набрал студентов для целевого обучения в колледже Фото:

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) наполовину оплатит обучение студентов-целевиков. Как URA.RU заявили в пресс-службе компании, ребята будут обучаться по железнодорожным специальностям.

«ЧМК впервые заключил договоры по программе целевого обучения со студентами средне-специального учебного заведения.

Ранее такие программы были доступны только будущим студентам вузов», пояснили URA.RU на комбинате.

Студенты получат финансовую поддержку и гарантированное трудоустройство в железнодорожном цехе ЧМК после окончания учебы. Целевиков взяли по двум специальностям — «Техэксплуатация подвижного состава железных дорог» и «Организация перевозок и управления на транспорте (железнодорожный транспорт)».Обучающиеся смогут проходить практику на предприятии и получат индивидуальное наставничество. Предусмотрена выплата дополнительной стипендии.

«Моя будущая профессия связана с логистикой на железнодорожном транспорте. На ЧМК предложили хорошие условия: стопроцентная работа за хорошую зарплату. Решила, что здесь для меня есть перспектива, стоит попробовать», — поделилась одна из студентов-целевиков Виктория Котлярова.

Гендиректор Алексей Толстиков подчеркнул, что студенты смогут сконцентрировать исключительно на учебе. В профильном цехе комбината имеется 15 станций, есть собственный парк подвижного состава, более 280 км путей и 1,235 тысячи стрелочных переводов.

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Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) наполовину оплатит обучение студентов-целевиков. Как URA.RU заявили в пресс-службе компании, ребята будут обучаться по железнодорожным специальностям. «ЧМК впервые заключил договоры по программе целевого обучения со студентами средне-специального учебного заведения. Ранее такие программы были доступны только будущим студентам вузов», пояснили URA.RU на комбинате. Студенты получат финансовую поддержку и гарантированное трудоустройство в железнодорожном цехе ЧМК после окончания учебы. Целевиков взяли по двум специальностям — «Техэксплуатация подвижного состава железных дорог» и «Организация перевозок и управления на транспорте (железнодорожный транспорт)».Обучающиеся смогут проходить практику на предприятии и получат индивидуальное наставничество. Предусмотрена выплата дополнительной стипендии. «Моя будущая профессия связана с логистикой на железнодорожном транспорте. На ЧМК предложили хорошие условия: стопроцентная работа за хорошую зарплату. Решила, что здесь для меня есть перспектива, стоит попробовать», — поделилась одна из студентов-целевиков Виктория Котлярова. Гендиректор Алексей Толстиков подчеркнул, что студенты смогут сконцентрировать исключительно на учебе. В профильном цехе комбината имеется 15 станций, есть собственный парк подвижного состава, более 280 км путей и 1,235 тысячи стрелочных переводов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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