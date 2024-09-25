Челябинский меткомбинат частично оплатит обучение студентов-целевиков

Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) наполовину оплатит обучение студентов-целевиков. Как URA.RU заявили в пресс-службе компании, ребята будут обучаться по железнодорожным специальностям.
«ЧМК впервые заключил договоры по программе целевого обучения со студентами средне-специального учебного заведения.
Ранее такие программы были доступны только будущим студентам вузов», пояснили URA.RU на комбинате.
Студенты получат финансовую поддержку и гарантированное трудоустройство в железнодорожном цехе ЧМК после окончания учебы. Целевиков взяли по двум специальностям — «Техэксплуатация подвижного состава железных дорог» и «Организация перевозок и управления на транспорте (железнодорожный транспорт)».Обучающиеся смогут проходить практику на предприятии и получат индивидуальное наставничество. Предусмотрена выплата дополнительной стипендии.
«Моя будущая профессия связана с логистикой на железнодорожном транспорте. На ЧМК предложили хорошие условия: стопроцентная работа за хорошую зарплату. Решила, что здесь для меня есть перспектива, стоит попробовать», — поделилась одна из студентов-целевиков Виктория Котлярова.
Гендиректор Алексей Толстиков подчеркнул, что студенты смогут сконцентрировать исключительно на учебе. В профильном цехе комбината имеется 15 станций, есть собственный парк подвижного состава, более 280 км путей и 1,235 тысячи стрелочных переводов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!