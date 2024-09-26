26 сентября 2024

В Екатеринбурге экстренно эвакуировали студентов УрГЭУ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, ургэу, синх
Тревога в УрГЭУ оказалась учебной Фото:

В Екатеринбурге утром 27 сентября эвакуировали студентов и сотрудников Уральского государственного экономического университета. Вуз проводил учебную тревогу, рассказали в telegram-канале УрГЭУ.

«В УрГЭУ объявлена учебная тревога. Сотни студентов и сотрудников покидают здание», — следует из поста.

После мероприятий к эвакуированным вышел ректор вуза Яков Силин и отметил слаженность действий педагогов. «Несмотря на то, что это тренировка, а мы их будем еще проводить, большая просьба относится самым серьезным образом. Нужно помнить, что возможны нестандартные ситуации», — сказал Силин.

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В Екатеринбурге утром 27 сентября эвакуировали студентов и сотрудников Уральского государственного экономического университета. Вуз проводил учебную тревогу, рассказали в telegram-канале УрГЭУ. «В УрГЭУ объявлена учебная тревога. Сотни студентов и сотрудников покидают здание», — следует из поста. После мероприятий к эвакуированным вышел ректор вуза Яков Силин и отметил слаженность действий педагогов. «Несмотря на то, что это тренировка, а мы их будем еще проводить, большая просьба относится самым серьезным образом. Нужно помнить, что возможны нестандартные ситуации», — сказал Силин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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