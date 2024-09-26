В Екатеринбурге утром 27 сентября эвакуировали студентов и сотрудников Уральского государственного экономического университета. Вуз проводил учебную тревогу, рассказали в telegram-канале УрГЭУ.
«В УрГЭУ объявлена учебная тревога. Сотни студентов и сотрудников покидают здание», — следует из поста.
После мероприятий к эвакуированным вышел ректор вуза Яков Силин и отметил слаженность действий педагогов. «Несмотря на то, что это тренировка, а мы их будем еще проводить, большая просьба относится самым серьезным образом. Нужно помнить, что возможны нестандартные ситуации», — сказал Силин.
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