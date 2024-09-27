Новосибирская школьница уехала на СВО втайне от родителей

Школьница из Новосибирска вместо сдачи ЕГЭ отправилась в военкомат и стала добровольцем на фронте. С детства мечтавшая стать врачом, она с 9-го класса посещала медицинские курсы и проходила практику в областной больнице. Однако в 11-м классе она приняла решение уйти на фронт, чтобы спасать раненых. Родителей о своем решении она не предупредила.
«19 января 2023-го мне исполнилось 18 лет, а уже 20 января я стояла у военкомата с документами. Но тогда мне сказали, что не могут принять, просили прийти летом», — сообщила девушка в интервью газете «Комсомольская правда».. Уже в июне, всего за месяц до ЕГЭ, девушка вновь пришла в военкомат и подписала контракт на службу в зоне СВО санитаркой.
Несмотря на отговоры друзей школьница собрала вещи, приобрела амуницию и отправилась на службу. Она сообщила родителям о своем решении только после прибытия в часть, поставив их перед фактом.
Три месяца девушка проходила обучение вместе с другими добровольцами-медиками, где изучала оказание первой помощи, стрельбу и ориентирование на местности. Из-за юного возраста ее прозвали «Ребенок», и она выбрала это в качестве своего позывного.
На фронте девушка оказалась в конце прошлого года. Служить осталось еще год, но, по ее словам, она готова продолжать помогать до окончания спецоперации.
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