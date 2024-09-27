Новосибирская школьница уехала на СВО втайне от родителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
11-класница втайне от родителей вместо ЕГЭ пришла в военкомат и отправилась на СВО
11-класница втайне от родителей вместо ЕГЭ пришла в военкомат и отправилась на СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Школьница из Новосибирска вместо сдачи ЕГЭ отправилась в военкомат и стала добровольцем на фронте. С детства мечтавшая стать врачом, она с 9-го класса посещала медицинские курсы и проходила практику в областной больнице. Однако в 11-м классе она приняла решение уйти на фронт, чтобы спасать раненых. Родителей о своем решении она не предупредила.

«19 января 2023-го мне исполнилось 18 лет, а уже 20 января я стояла у военкомата с документами. Но тогда мне сказали, что не могут принять, просили прийти летом», — сообщила девушка в интервью газете «Комсомольская правда».. Уже в июне, всего за месяц до ЕГЭ, девушка вновь пришла в военкомат и подписала контракт на службу в зоне СВО санитаркой.

Несмотря на отговоры друзей школьница собрала вещи, приобрела амуницию и отправилась на службу. Она сообщила родителям о своем решении только после прибытия в часть, поставив их перед фактом.

Три месяца девушка проходила обучение вместе с другими добровольцами-медиками, где изучала оказание первой помощи, стрельбу и ориентирование на местности. Из-за юного возраста ее прозвали «Ребенок», и она выбрала это в качестве своего позывного.

На фронте девушка оказалась в конце прошлого года. Служить осталось еще год, но, по ее словам, она готова продолжать помогать до окончания спецоперации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школьница из Новосибирска вместо сдачи ЕГЭ отправилась в военкомат и стала добровольцем на фронте. С детства мечтавшая стать врачом, она с 9-го класса посещала медицинские курсы и проходила практику в областной больнице. Однако в 11-м классе она приняла решение уйти на фронт, чтобы спасать раненых. Родителей о своем решении она не предупредила. «19 января 2023-го мне исполнилось 18 лет, а уже 20 января я стояла у военкомата с документами. Но тогда мне сказали, что не могут принять, просили прийти летом», — сообщила девушка в интервью газете «Комсомольская правда».. Уже в июне, всего за месяц до ЕГЭ, девушка вновь пришла в военкомат и подписала контракт на службу в зоне СВО санитаркой. Несмотря на отговоры друзей школьница собрала вещи, приобрела амуницию и отправилась на службу. Она сообщила родителям о своем решении только после прибытия в часть, поставив их перед фактом. Три месяца девушка проходила обучение вместе с другими добровольцами-медиками, где изучала оказание первой помощи, стрельбу и ориентирование на местности. Из-за юного возраста ее прозвали «Ребенок», и она выбрала это в качестве своего позывного. На фронте девушка оказалась в конце прошлого года. Служить осталось еще год, но, по ее словам, она готова продолжать помогать до окончания спецоперации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...