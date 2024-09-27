В трамвае Екатеринбурга прогремел взрыв, есть пострадавший

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Глава Екатеринбурга в Кировском районе. Екатеринбург, трамваи, общественный транспорт, город, малышевский мост, трамвай 8, трамвай 15
На место выезжала полиция и скорая (архивное фото) Фото:

В центре Екатеринбурга в трамвае 15-го маршрута прогремел взрыв — предположительно, взорвался газовый баллончик. Один человек пострадал. На место выехали полиция и скорая, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«В салоне трамвая на остановке „Площадь Коммунаров“ произошел взрыв. По первым данным, взорвался газовый баллончик. Пострадал 55-летний случайный пассажир. От взрыва у него выбило из рук телефон, который прилетел ему в колено. Мужчина получил перелом надколенника, но от госпитализации отказался», — пояснил собеседник агентства.

Владелец баллона задержан для выяснения обстоятельств сотрудниками полиции. Сам трамвай никаких повреждений не получил.

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В центре Екатеринбурга в трамвае 15-го маршрута прогремел взрыв — предположительно, взорвался газовый баллончик. Один человек пострадал. На место выехали полиция и скорая, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «В салоне трамвая на остановке „Площадь Коммунаров“ произошел взрыв. По первым данным, взорвался газовый баллончик. Пострадал 55-летний случайный пассажир. От взрыва у него выбило из рук телефон, который прилетел ему в колено. Мужчина получил перелом надколенника, но от госпитализации отказался», — пояснил собеседник агентства. Владелец баллона задержан для выяснения обстоятельств сотрудниками полиции. Сам трамвай никаких повреждений не получил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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