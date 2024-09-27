В трамвае Екатеринбурга прогремел взрыв, есть пострадавший

На место выезжала полиция и скорая (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В центре Екатеринбурга в трамвае 15-го маршрута прогремел взрыв — предположительно, взорвался газовый баллончик. Один человек пострадал. На место выехали полиция и скорая, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«В салоне трамвая на остановке „Площадь Коммунаров“ произошел взрыв. По первым данным, взорвался газовый баллончик. Пострадал 55-летний случайный пассажир. От взрыва у него выбило из рук телефон, который прилетел ему в колено. Мужчина получил перелом надколенника, но от госпитализации отказался», — пояснил собеседник агентства.

Владелец баллона задержан для выяснения обстоятельств сотрудниками полиции. Сам трамвай никаких повреждений не получил.