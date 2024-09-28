Картаполов озвучил условие применение ядерного оружия во время СВО

Картополов: Россия может применить ядерное оружие в ответ на удары Украины
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Первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Stock
Разрешение Украине атаковать Россию вглубь, может стать причиной для использования ядерного оружия, сказал генерал Картополов Фото:

Разрешение Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России может стать основанием для применения ядерного оружия по обновленной доктрине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Это может стать основанием, но принимать решение будет верховный главнокомандующий. Может стать», — цитирует РИА Новости слова Картаполова.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о пересмотре ядерной доктрины. Он заявил, что агрессия неядерного государства, поддержанная ядерным государством, будет рассматриваться как совместное нападение на Россию. Он также заявил о возможности использования ядерного оружия в ответ на агрессию против РФ и Беларуси, а также в случае массового запуска ракет.

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Картаполов объяснил, что изменения в ядерной доктрине России сделают ее более гибкой и эффективной. Она должна соответствовать современным реалиям. Сербский президент Александр Вучич отметил, что заявление Путина вызвало большой интерес у участников Генеральной ассамблеи ООН

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Разрешение Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России может стать основанием для применения ядерного оружия по обновленной доктрине. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Это может стать основанием, но принимать решение будет верховный главнокомандующий. Может стать», — цитирует РИА Новости слова Картаполова. Ранее президент России Владимир Путин объявил о пересмотре ядерной доктрины. Он заявил, что агрессия неядерного государства, поддержанная ядерным государством, будет рассматриваться как совместное нападение на Россию. Он также заявил о возможности использования ядерного оружия в ответ на агрессию против РФ и Беларуси, а также в случае массового запуска ракет. Картаполов объяснил, что изменения в ядерной доктрине России сделают ее более гибкой и эффективной. Она должна соответствовать современным реалиям. Сербский президент Александр Вучич отметил, что заявление Путина вызвало большой интерес у участников Генеральной ассамблеи ООН
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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