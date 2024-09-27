Вучич: заявление Путина по ядерной доктрине привлекло внимание ГА ООН

Заявление президента России Владимира Путина о новой ядерной доктрине вызвало большой интерес у участников Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Об этом рассказал сербский президент Александр Вучич.
«Заявление Путина привлекло большое внимание у участников Генеральной ассамблеи ООН», — передает слова Вучича Informer. Он также отметил, что на ассамблее были и другие важные темы, например, обсуждение искусственного интеллекта и соперничество между США и Китаем.
Владимир Путин 25 сентября на заседании Совбеза предложил изменить ядерную доктрину России. Он заявил, что агрессия со стороны неядерного государства с поддержкой ядерной страны будет считаться совместным нападением на Россию. Президент предупредил, что ядерное оружие может быть использовано в ответ на агрессию против РФ и Беларуси, а также в случае массового запуска ракет, передает 360.ru. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал это заявление как серьезный сигнал для Запада.
Политолог Дмитрий Евстафьев отметил, что новая доктрина подразумевает готовность к ответному удару и акцентировал внимание на том, что Россия больше не будет учитывать типы боезарядов атакующих средств, оставляя за собой право применения ядерного оружия в ответ на любую агрессию. Западные страны, по его словам, не высказываются по этому поводу, хотя ранее обвиняли Россию в готовности применить оружие массового поражения, сообщает Pravda.Ru.
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