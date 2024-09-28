Россиянина не пустили на рейс турецкой авиакомпании, запретив полеты на год

Россиянин Глеб Шатков купил билет Turkish AIrlines из Тивата (Черногория) в Панаму с пересадкой в Стамбуле (Турция), однако в турецкой столице авиакомпания не допустила его на рейс и запретила Шаткову полеты ее рейсами в страны Южной и Латинской Америки в течение года. Об этом рассказал сам россиянин.
«На посадке в Стамбуле мне отказали в допуске на рейс до Панамы, объяснив это тем, что обычно билеты за два дня до вылета не покупают, и если обратный билет у них же не куплен одним платежом, то он не считается», — сообщил Глеб Шатков в беседе с РИА Новости, добавив, что обратный билет он покупал отдельно. Россиянин отметил, что подвергся проверке со стороны авиакомпании — у него несколько часов проверяли счета, узнавали причину, по которой он хочет пересечь Панамский канал.
Также в полете было отказано и другим россиянам, подчеркнул Шатков. Он заявил, что потерял три тысячи евро из-за того, что билеты были невозвратные, и получил письмо с уведомлением. «Извещаем вас о том, что вы включены в систему безопасного отслеживания пассажиров по одной из указанных причин и до 23 сентября 2025 года», — было сказано в письме. Авиакомпания указала несколько закрытых для Шаткова стран: Аргентина, Бразилия, Колумбия, Куба, Мекса, Венесуэла и Панаму. Также Turkish Airlines уведомила о ряде возможных причин: отказ властей страны, в которую направлялся пассажир; отсутствие необходимых документов и информации для поездки; риск того, что пассажиру будет отказано во въезде в страну, в которую он собирается.
Авиакомпания уже не первый раз не допускает россиян на свои рейсы в Латинскую Америку. Причины могут варьироваться: от отсутствия багажа или «чистого» паспорта до принятия решений о недопуске пассажиров сторонней компанией.
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