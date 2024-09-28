Танкисты ВСУ, обученные для управления танками, поставляемыми НАТО, вынуждены месяцами ждать технику в тылу на Южнодонецком направлении. Об этом рассказал механик-водитель ВСУ Владимир Кузько, взятый в плен.
«Из наших никто не проходил обучение на западной техники. Пара знакомых у меня были, которые поехали учиться на танк Leopard. Учились там 30 дней или сколько, отучились, а теперь либо нема техники, либо нема экипажа», — признался таксист. Его слова передает РИА Новости.
Кузько рассказал, что танки приходится ждать несколько месяцев. Сколько сейчас неполных экипажей или экипажей без техники, танкист затруднился ответить. Он добавил, что в его батальоне, которое работало на донецком направлении, западной техники не было вовсе.
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