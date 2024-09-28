Пленный Кузько: танкисты ВСУ месяцами ждут технику

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Вооруженные силы Украины. stock, танк, всу, stock
Танкисты ВСУ остались без западной техники (архивное фото) Фото:

Танкисты ВСУ, обученные для управления танками, поставляемыми НАТО, вынуждены месяцами ждать технику в тылу на Южнодонецком направлении. Об этом рассказал механик-водитель ВСУ Владимир Кузько, взятый в плен.

«Из наших никто не проходил обучение на западной техники. Пара знакомых у меня были, которые поехали учиться на танк Leopard. Учились там 30 дней или сколько, отучились, а теперь либо нема техники, либо нема экипажа», — признался таксист. Его слова передает РИА Новости.

Кузько рассказал, что танки приходится ждать несколько месяцев. Сколько сейчас неполных экипажей или экипажей без техники, танкист затруднился ответить. Он добавил, что в его батальоне, которое работало на донецком направлении, западной техники не было вовсе.

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Танкисты ВСУ, обученные для управления танками, поставляемыми НАТО, вынуждены месяцами ждать технику в тылу на Южнодонецком направлении. Об этом рассказал механик-водитель ВСУ Владимир Кузько, взятый в плен. «Из наших никто не проходил обучение на западной техники. Пара знакомых у меня были, которые поехали учиться на танк Leopard. Учились там 30 дней или сколько, отучились, а теперь либо нема техники, либо нема экипажа», — признался таксист. Его слова передает РИА Новости. Кузько рассказал, что танки приходится ждать несколько месяцев. Сколько сейчас неполных экипажей или экипажей без техники, танкист затруднился ответить. Он добавил, что в его батальоне, которое работало на донецком направлении, западной техники не было вовсе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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