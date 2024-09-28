Эксперт назвала неочевидные симптомы панической атаки

Если человек чувствует недомогание, а профильный врач не может поставить диагноз или выявить ее причин, то причиной болезни может быть паническая атака. Об этом заявил психотерапевт Евгений Кульгавчук.
«Первым признаком, что ваш врач — это психотерапевт, может быть то, что врачи других специальностей не видят объективных признаков патологии в своей компетенции», — цитирует деловое издание «Взгляд» Евгения Кульгавчука. Он подчеркнул, что в этом случае анализы пациента могут быть в норме, а прямых объяснений болей или иных признаков заболеваний нет. По словам психотерапевта, причинами самой панической атаки является совокупность факторов: тревожно-мнительные черты характера, и склонность к перфекционизму, ипохондрии, нарушение режима труда и отдыха, дистресс, фаза выгорания.
Кульгавчук отметил, что начавшуюся паническую атаку можно определить по ряду признаков:
- учащение сердцебиения;
- сложности с дыханием;
- холодный пот;
- тремор рук.
Для борьбы с таким состоянием необходимо восстановить дыхание, порекомендовал психотерапевт. «Вдох — на четыре счета, выдыхаем на два», — рассказал он. Также Кульгавчук посоветовал пить очень много воды, отвлечься от внутренних переживаний, перевести внимание, самомассаж или принятие определенных положений тела. Иногда паническую атаку можно просто, поскольку не «разгоняемая» человеком она проходит за 5-15 минут.
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