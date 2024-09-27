Какие банки подняли ставки по ипотеке

Пять из топ-10 крупнейших банков России увеличили полную стоимость ипотечного кредита (ПСК), которая теперь в среднем превышает 23%. Это произошло после поднятия ключевой ставки Центробанком РФ до 19%.
«Всего ставки подняли пять из топ-10 банков по величине ипотечного портфеля — „Сбер“, ВТБ (вместе с банком „Открытие“ — у них в связи с интеграцией единая политика), банк „ДОМ.РФ“, Газпромбанк и ПСБ», — сообщают «Известия». В связи с увеличением ключевой ставки, средний показатель ПСК у этих банков вырос на 1,2 пункта процента, достигая минимума в 21,85% и максимума свыше 24%.
В пресс-службе ВТБ заявили, что банк продолжает следить за ситуацией на рынке и не исключает новых решений по условиям ипотечных программ. Кроме того, банки «Уралсиб» и «Абсолют», являющиеся значимыми игроками на рынке, также повысили ставки по ипотечным кредитам.
Ранее URA.RU писало о поднятии ставок по ипотеке банком ВТБ с 25 сентября. До этого этот банк поднял ипотечные ставки для семей до 50,1%. О причинах повышения взноса в российских банках URA.RU рассказало в сводном материале.
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