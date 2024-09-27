Россия вводит новый формат отдыха по примеру Европы и США

Туристы сэкономят на самой затратной части путешествия

© Служба новостей «URA.RU»
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Семья, путешествующая по России на автодоме
Семья, путешествующая по России на автодоме

В России набирает обороты новый формат отдыха — автопутешествия. В правительстве нашли способ стимулировать туристические проекты, развивающие инфраструктуру для автомобилей. Эксперты рассказали URA.RU, что новый тренд пришел в РФ из Европы и США, где люди уже привыкли путешествовать на машинах с прицепами и автодомах.

За восемь месяцев этого года россияне совершили почти 58,5 млн поездок по стране — это на 11,4% больше, чем в аналогичный период прошлого.  В июле и августе количество турпоездок стало максимальным за всю историю наблюдений — 10 млн ежемесячно, сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. До конца года ожидается еще один рекорд —в 2024-м число турпоездок по стране может составить 91 млн. К 2030 году это число должно достигнуть 140 млн, добавили в правительстве.

Автотуристы путешествуют в своем темпе, в зависимости от настроения, погоды, экипажа
Автотуристы путешествуют в своем темпе, в зависимости от настроения, погоды, экипажа
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«В России туристическая сфера объединяет более 200 тысяч компаний, в которых трудятся свыше 1 млн человек. Создавать новые курорты, точки притяжения и делать путешествия по стране безопаснее, доступнее и комфортнее помогает нацпроект „Туризм и индустрия гостеприимства“. Только по программе льготного кредитования строится более 50 тыс. гостиничных номеров», — сказал Чернышенко. 

Особый акцент власти делают на развитии автотуризма. «Проекты, связанные с развитием инфраструктуры приоритетных автомобильных туристических маршрутов, будут получать дополнительные баллы. Так мы сможем активнее развивать инфраструктуру, которая сделает путешествия на авто комфортнее и безопаснее», — приводит цитату министра экономического развития Максима Решетникова пресс-служба правительства.

В России поставили амбициозную задачу — вдвое увеличить количество автотуристов. Но сейчас около 48% россиян не едут в такие путешествия, потому что нет информационно-навигационных сетей, которые подтверждают экологичность и безопасность объектов придорожного сервиса, недостаточно парковочных пространств и зон для кемпинга, объясняет президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев. 

«Бизнес не может развивать самостоятельно объекты дорожного сервиса. Сейчас необходимо заплатить от 15-20 млн за полосу разгона (дополнительная полоса на участках, где примыкает второстепенная дорога или прилегающая территория — прим.ред.). Раньше она была 100 м, а сейчас — до 200 м. За рубежом данные объекты придорожного сервиса и полосы разгона делает государство и  отдает в аренду бизнесу», — рассказывает Сергей Лобарев.

Все проблемы и задачи можно решить в диалоге с властями, уверен эксперт. Надо создавать автоэкспедиции для ревизии объектов вдоль трасс.

«В Иркутской области появится первый пилотный проект. В его рамках создается национальный автомобильный маршрут. Сейчас в России есть требования к созданию нацмаршрутов, но это касается только автобусных экскурсии. Самостоятельные туристы двигаются в своем темпе, в зависимости от настроения, погоды, членов экипажа. Есть уже „намоленные“ места, на них тоже надо делать акцент», — говорит Сергей Лобарев.

Популярные автомаршруты есть в Молдове, Прибалтике, Средней Азии, Казахстане. По данным Ассоциации, в Европе люди не прочь отправиться путешествовать на машине по Франции, Германии, Италии, Великобритании. Там есть и официальные маршруты, и возможность путешествовать самостоятельно. Как рассказал URA.RU визовый эксперт, основатель центра Visa News Дмитрий Волков, плюс Европы в ее размере.

Из-за стоимости авиа и ж/д билетов, автотуризм станет более дешевой альтернативой для путешествий
Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

«За день можно проехать страну вдоль и поперек. Авто взять в аренду — выбор большой: от компактных на двоих или на компанию друзей, на дорогах есть кафе, места для отдыха, автосервис, заправки и стоянки с магазинами, спортзалами и душем», — говорит он.

В России, особенно в ее Азиатской части, расстояния больше, и часто это сложная местность. Во время непогоды проезд по дорогам затрудняет смывание грунта и падение деревьев.

Путешествие на автомобиле, автодомах или на машинах с прицепами популярен в Европе и США, но для России — ноу-хау, считает президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. По его словам, автотуризм в России — альтернатива для людей, которые не имеют возможности выезжать за пределы страны. Но для автопутешествий нужна инфраструктура — кемпинги, заправки, в том числе электрические. Развитие в таком ключе принесет дополнительные доходы регионам, добавил Владимир Косой.

Интерес к автопутешествиям будет расти из-за повышения стоимости авиа и ж/д билетов, закрытия аэропортов и это поможет наполнить региональные бюджеты, согласен доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. «Автотуризм создает эффект мультипликатора: деньги, сэкономленные на транспорте, могут быть потрачены на местные услуги и товары, что поспособствует развитию экономики», — резюмировал эксперт.

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В России набирает обороты новый формат отдыха — автопутешествия. В правительстве нашли способ стимулировать туристические проекты, развивающие инфраструктуру для автомобилей. Эксперты рассказали URA.RU, что новый тренд пришел в РФ из Европы и США, где люди уже привыкли путешествовать на машинах с прицепами и автодомах. За восемь месяцев этого года россияне совершили почти 58,5 млн поездок по стране — это на 11,4% больше, чем в аналогичный период прошлого.  В июле и августе количество турпоездок стало максимальным за всю историю наблюдений — 10 млн ежемесячно, сообщает пресс-служба правительства России со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. До конца года ожидается еще один рекорд —в 2024-м число турпоездок по стране может составить 91 млн. К 2030 году это число должно достигнуть 140 млн, добавили в правительстве. «В России туристическая сфера объединяет более 200 тысяч компаний, в которых трудятся свыше 1 млн человек. Создавать новые курорты, точки притяжения и делать путешествия по стране безопаснее, доступнее и комфортнее помогает нацпроект „Туризм и индустрия гостеприимства“. Только по программе льготного кредитования строится более 50 тыс. гостиничных номеров», — сказал Чернышенко.  Особый акцент власти делают на развитии автотуризма. «Проекты, связанные с развитием инфраструктуры приоритетных автомобильных туристических маршрутов, будут получать дополнительные баллы. Так мы сможем активнее развивать инфраструктуру, которая сделает путешествия на авто комфортнее и безопаснее», — приводит цитату министра экономического развития Максима Решетникова пресс-служба правительства. В России поставили амбициозную задачу — вдвое увеличить количество автотуристов. Но сейчас около 48% россиян не едут в такие путешествия, потому что нет информационно-навигационных сетей, которые подтверждают экологичность и безопасность объектов придорожного сервиса, недостаточно парковочных пространств и зон для кемпинга, объясняет президент Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев. Все проблемы и задачи можно решить в диалоге с властями, уверен эксперт. Надо создавать автоэкспедиции для ревизии объектов вдоль трасс. «В Иркутской области появится первый пилотный проект. В его рамках создается национальный автомобильный маршрут. Сейчас в России есть требования к созданию нацмаршрутов, но это касается только автобусных экскурсии. Самостоятельные туристы двигаются в своем темпе, в зависимости от настроения, погоды, членов экипажа. Есть уже „намоленные“ места, на них тоже надо делать акцент», — говорит Сергей Лобарев. Популярные автомаршруты есть в Молдове, Прибалтике, Средней Азии, Казахстане. По данным Ассоциации, в Европе люди не прочь отправиться путешествовать на машине по Франции, Германии, Италии, Великобритании. Там есть и официальные маршруты, и возможность путешествовать самостоятельно. Как рассказал URA.RU визовый эксперт, основатель центра Visa News Дмитрий Волков, плюс Европы в ее размере. «За день можно проехать страну вдоль и поперек. Авто взять в аренду — выбор большой: от компактных на двоих или на компанию друзей, на дорогах есть кафе, места для отдыха, автосервис, заправки и стоянки с магазинами, спортзалами и душем», — говорит он. В России, особенно в ее Азиатской части, расстояния больше, и часто это сложная местность. Во время непогоды проезд по дорогам затрудняет смывание грунта и падение деревьев. Путешествие на автомобиле, автодомах или на машинах с прицепами популярен в Европе и США, но для России — ноу-хау, считает президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. По его словам, автотуризм в России — альтернатива для людей, которые не имеют возможности выезжать за пределы страны. Но для автопутешествий нужна инфраструктура — кемпинги, заправки, в том числе электрические. Развитие в таком ключе принесет дополнительные доходы регионам, добавил Владимир Косой. Интерес к автопутешествиям будет расти из-за повышения стоимости авиа и ж/д билетов, закрытия аэропортов и это поможет наполнить региональные бюджеты, согласен доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. «Автотуризм создает эффект мультипликатора: деньги, сэкономленные на транспорте, могут быть потрачены на местные услуги и товары, что поспособствует развитию экономики», — резюмировал эксперт.
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