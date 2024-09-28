Рэпер Гуф, которого лишили водительских прав в России, пытается получить их в Таиланде

Life: рэпер Гуф пытается получить водительские права в Таиланде
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Рэпер Гуф хочет получить водительские права в Таиланде за два дня, сообщили в Life.ru
Рэпер Гуф хочет получить водительские права в Таиланде за два дня, сообщили в Life.ru Фото:

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) пытается получить водительские права в Таиланде. В России артиста лишили удостоверения из-за езды под наркотиками. 

«Рэпер Алексей Долматов, также известный как Гуф (Guf), пытается получить водительское удостоверение в Таиланде после того, как его лишили прав на управление автомобилем в России», — сообщили в Life.ru. По их данным, Гуф собирается получить права за два дня с помощью махинаций. Ранее рэпер публично признавался, что в РФ его лишили прав за езду под наркотиками, после чего он ездил только с водителем. 

Ранее движение «Ветераны России» обратилось в МВД с требованием отменить концерты Гуфа и проверить его песни и клипы на пропаганду наркотиков. Об этом пишет 360.ru.

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Рэпер Гуф (Алексей Долматов) пытается получить водительские права в Таиланде. В России артиста лишили удостоверения из-за езды под наркотиками.  «Рэпер Алексей Долматов, также известный как Гуф (Guf), пытается получить водительское удостоверение в Таиланде после того, как его лишили прав на управление автомобилем в России», — сообщили в Life.ru. По их данным, Гуф собирается получить права за два дня с помощью махинаций. Ранее рэпер публично признавался, что в РФ его лишили прав за езду под наркотиками, после чего он ездил только с водителем.  Ранее движение «Ветераны России» обратилось в МВД с требованием отменить концерты Гуфа и проверить его песни и клипы на пропаганду наркотиков. Об этом пишет 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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