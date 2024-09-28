Рэпер Гуф, которого лишили водительских прав в России, пытается получить их в Таиланде

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) пытается получить водительские права в Таиланде. В России артиста лишили удостоверения из-за езды под наркотиками.
«Рэпер Алексей Долматов, также известный как Гуф (Guf), пытается получить водительское удостоверение в Таиланде после того, как его лишили прав на управление автомобилем в России», — сообщили в Life.ru. По их данным, Гуф собирается получить права за два дня с помощью махинаций. Ранее рэпер публично признавался, что в РФ его лишили прав за езду под наркотиками, после чего он ездил только с водителем.
Ранее движение «Ветераны России» обратилось в МВД с требованием отменить концерты Гуфа и проверить его песни и клипы на пропаганду наркотиков. Об этом пишет 360.ru.
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