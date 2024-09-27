ВС РФ продвинулись на покровском направлении: главное об СВО за 27 сентября

ВС РФ удалось освободить населенный пункт Мариновка в ДНР

27 сентября 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

ВС РФ захватили западное трофейное оружие противника в Курской области Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты установили контроль над населенным пунктом Мариновка на покровском направлении в ДНР. Им также удалось отразить пять атак противника возле Любимовки и Плехово в Курской области. Были ликвидированы 30 человек личного состава и четыре бронемашины ВСУ. Главное о спецоперации за 27 сентября — в материале URA.RU. ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР За прошедшие сутки российским солдатам удалось установить контроль над Мариновкой. Населенный пункт расположен на покровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Ситуация в Курской области В Курской области подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия. В том числе, в районах Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. При поддержке армейской авиации и артиллерии ВС РФ удалось остановить прорыв ВСУ через границу в направлении поселкой Новый Путь и Медвежье. Командир с позывным Як также рассказал, что российским морпехам удалось хитростью захватить позиции ВСУ в Курской области. Они спровоцировали украинских военных на стрельбу с разных направлений с целью их дальнейшего истощения. ВС РФ также смогли захватить трофейное вооружение противника. В частности, американский гранатомет MK-19 и турецкий RDS-40, а также двухствольное ружье итальянской оружейной компании Fabarm, передает Пятый канал. За сутки потери ВСУ составили более 330 человек и 16 единиц бронетехники. Трое украинских военных сдались в плен. За все время курской операции противник потерял более 17750 военнослужащих и 131 танк. Встреча Белоусова с военкорами Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военкорами, работающими в зоне СВО. На встрече он обсудил с журналистами проблемы на различных участках фронта. Реакция Байдена на «план победы» Зеленского По данным газеты Politico, президент США Джо Байден усомнился в «плане победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Документ был представлен в ходе визита Зеленского в Вашингтон 26 сентября. Американский лидер также выразил сомнения в правильности решения киевских властей атаковать Курскую область. Он заявил, что из-за этого конфликт между Россией и Украиной может затянуться на долгий срок. ВС РФ атаковали военные аэродромы Украины В Минобороны РФ сообщили, что солдаты ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины. В результате удара также был уничтожен эшелон с западным вооружением. Повреждения получили и энергетические предприятия военно-промышленного комплекса Украины. По данным оборонного ведомства, за неделю российская армия нанесла 33 групповых удара высокоточным оружием по военным объектам противника. Были использованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Вучич сделал заявление о конфликте на Украине Президент Сербии Александр Вучич считает, что украинский конфликт продлится еще около десяти лет. Он предполагает, что по окончании российской спецоперации Украина разделится. По его словам, мир между двумя странами наступит «по корейскому сценарию». Однако до этого момента Россия и Украина будут ожесточенно биться за каждое село. Иностранные наемники объявлены в розыск В пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что наемники Алеко Хецуриани (39-летний гражданин Грузии) и Гийома Андреони (28-летний гражданин Франции) объявлены в международный розыск. Их заочно обвинили в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2022 по 2024 год. В надзорном ведомстве также уточнили, что наемники получали денежное вознаграждения: Хецуриани заплатили более 3,1 миллиона рублей, Андреони — 1,4 миллиона рублей. Китай и Бразилия создали платформу для разрешения конфликта на Украине Страны глобального Юга, в особенности Китай и Бразилия, решили создать платформу «Друзья мира». Площадка должна поспособствовать мирному разрешению украинского кризиса. По словам министра иностранных дел КНР Ван И, цель создания платформы — инклюзивный диалог. Киев рискует остаться без оружия в 2025 году Агентство Bloomberg сообщило, что Украина может остаться без оружия в следующем году. Поставки могут прекратиться из-за того, что некоторые страны-союзники имеют проблемы в обеспечении необходимого финансирования. А кто-то вовсе не желает увеличивать объемы средств, выделяемых на помощь Киеву. Однако власти Украины продолжают изо всех сил пытаться убедить Запад выделить дополнительные средства стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские солдаты установили контроль над населенным пунктом Мариновка на покровском направлении в ДНР. Им также удалось отразить пять атак противника возле Любимовки и Плехово в Курской области. Были ликвидированы 30 человек личного состава и четыре бронемашины ВСУ. Главное о спецоперации за 27 сентября — в материале URA.RU. За прошедшие сутки российским солдатам удалось установить контроль над Мариновкой. Населенный пункт расположен на покровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В Курской области подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия. В том числе, в районах Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово. При поддержке армейской авиации и артиллерии ВС РФ удалось остановить прорыв ВСУ через границу в направлении поселкой Новый Путь и Медвежье. Командир с позывным Як также рассказал, что российским морпехам удалось хитростью захватить позиции ВСУ в Курской области. Они спровоцировали украинских военных на стрельбу с разных направлений с целью их дальнейшего истощения. ВС РФ также смогли захватить трофейное вооружение противника. В частности, американский гранатомет MK-19 и турецкий RDS-40, а также двухствольное ружье итальянской оружейной компании Fabarm, передает Пятый канал. За сутки потери ВСУ составили более 330 человек и 16 единиц бронетехники. Трое украинских военных сдались в плен. За все время курской операции противник потерял более 17750 военнослужащих и 131 танк. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военкорами, работающими в зоне СВО. На встрече он обсудил с журналистами проблемы на различных участках фронта. По данным газеты Politico, президент США Джо Байден усомнился в «плане победы» украинского лидера Владимира Зеленского. Документ был представлен в ходе визита Зеленского в Вашингтон 26 сентября. Американский лидер также выразил сомнения в правильности решения киевских властей атаковать Курскую область. Он заявил, что из-за этого конфликт между Россией и Украиной может затянуться на долгий срок. В Минобороны РФ сообщили, что солдаты ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины. В результате удара также был уничтожен эшелон с западным вооружением. Повреждения получили и энергетические предприятия военно-промышленного комплекса Украины. По данным оборонного ведомства, за неделю российская армия нанесла 33 групповых удара высокоточным оружием по военным объектам противника. Были использованы гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Президент Сербии Александр Вучич считает, что украинский конфликт продлится еще около десяти лет. Он предполагает, что по окончании российской спецоперации Украина разделится. По его словам, мир между двумя странами наступит «по корейскому сценарию». Однако до этого момента Россия и Украина будут ожесточенно биться за каждое село. В пресс-службе Генпрокуратуры РФ сообщили, что наемники Алеко Хецуриани (39-летний гражданин Грузии) и Гийома Андреони (28-летний гражданин Франции) объявлены в международный розыск. Их заочно обвинили в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2022 по 2024 год. В надзорном ведомстве также уточнили, что наемники получали денежное вознаграждения: Хецуриани заплатили более 3,1 миллиона рублей, Андреони — 1,4 миллиона рублей. Страны глобального Юга, в особенности Китай и Бразилия, решили создать платформу «Друзья мира». Площадка должна поспособствовать мирному разрешению украинского кризиса. По словам министра иностранных дел КНР Ван И, цель создания платформы — инклюзивный диалог. Агентство Bloomberg сообщило, что Украина может остаться без оружия в следующем году. Поставки могут прекратиться из-за того, что некоторые страны-союзники имеют проблемы в обеспечении необходимого финансирования. А кто-то вовсе не желает увеличивать объемы средств, выделяемых на помощь Киеву. Однако власти Украины продолжают изо всех сил пытаться убедить Запад выделить дополнительные средства стране.