В Совфеде пригрозили Узбекистану судьбой Украины из-за избитого школьника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сенатор Андрей Климов, интервью. Москва, климов андрей
Андрей Климов высказался по поводу потенциального международного скандала между Узбекистаном и Россией Фото:

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов намекнул, что Узбекистан может ждать судьба Украины. Таким образом он отреагировал на заявление лидера узбекской проправительственной партии «Миллий тикланиш» Алишера Кадырова, который в категоричной форме сказал МИД РФ, что оно должно заниматься своими делами, а не лезть в дела чужих государств. Такое заявление прозвучало после случая с избиением российского ребенка педагогом в Ташкенте.

«Я противник того, чтобы по поводу любого происшествия сразу начинать разговаривать в такой тональности. То, что говорит вице-спикер [Кадыров], как минимум, вызывает недоумение… Есть огромное количество желающих перессорить всю Центральную Азию с Россией и между собой. Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении», — заявил Климов в разговоре с «Лентой.ру», намекнув на ситуацию с Украиной.

Накануне в соцсетях начало распространяться видео из школы в Ташкенте. На нем учительница проявляла агрессию в отношении ребенка из России. После этого МИД РФ направило Узбекистану запрос с просьбой разъяснить произошедшее. В ответ российскому международному ведомству посоветовали «не лезть в государственные дела Узбекистана».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов намекнул, что Узбекистан может ждать судьба Украины. Таким образом он отреагировал на заявление лидера узбекской проправительственной партии «Миллий тикланиш» Алишера Кадырова, который в категоричной форме сказал МИД РФ, что оно должно заниматься своими делами, а не лезть в дела чужих государств. Такое заявление прозвучало после случая с избиением российского ребенка педагогом в Ташкенте. «Я противник того, чтобы по поводу любого происшествия сразу начинать разговаривать в такой тональности. То, что говорит вице-спикер [Кадыров], как минимум, вызывает недоумение… Есть огромное количество желающих перессорить всю Центральную Азию с Россией и между собой. Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении», — заявил Климов в разговоре с «Лентой.ру», намекнув на ситуацию с Украиной. Накануне в соцсетях начало распространяться видео из школы в Ташкенте. На нем учительница проявляла агрессию в отношении ребенка из России. После этого МИД РФ направило Узбекистану запрос с просьбой разъяснить произошедшее. В ответ российскому международному ведомству посоветовали «не лезть в государственные дела Узбекистана».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...