В Совфеде пригрозили Узбекистану судьбой Украины из-за избитого школьника

27 сентября 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Андрей Климов высказался по поводу потенциального международного скандала между Узбекистаном и Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов намекнул, что Узбекистан может ждать судьба Украины. Таким образом он отреагировал на заявление лидера узбекской проправительственной партии «Миллий тикланиш» Алишера Кадырова, который в категоричной форме сказал МИД РФ, что оно должно заниматься своими делами, а не лезть в дела чужих государств. Такое заявление прозвучало после случая с избиением российского ребенка педагогом в Ташкенте. «Я противник того, чтобы по поводу любого происшествия сразу начинать разговаривать в такой тональности. То, что говорит вице-спикер [Кадыров], как минимум, вызывает недоумение… Есть огромное количество желающих перессорить всю Центральную Азию с Россией и между собой. Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении», — заявил Климов в разговоре с « Лентой.ру» , намекнув на ситуацию с Украиной. Накануне в соцсетях начало распространяться видео из школы в Ташкенте. На нем учительница проявляла агрессию в отношении ребенка из России. После этого МИД РФ направило Узбекистану запрос с просьбой разъяснить произошедшее. В ответ российскому международному ведомству посоветовали «не лезть в государственные дела Узбекистана». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов намекнул, что Узбекистан может ждать судьба Украины. Таким образом он отреагировал на заявление лидера узбекской проправительственной партии «Миллий тикланиш» Алишера Кадырова, который в категоричной форме сказал МИД РФ, что оно должно заниматься своими делами, а не лезть в дела чужих государств. Такое заявление прозвучало после случая с избиением российского ребенка педагогом в Ташкенте. «Я противник того, чтобы по поводу любого происшествия сразу начинать разговаривать в такой тональности. То, что говорит вице-спикер [Кадыров], как минимум, вызывает недоумение… Есть огромное количество желающих перессорить всю Центральную Азию с Россией и между собой. Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении», — заявил Климов в разговоре с «Лентой.ру», намекнув на ситуацию с Украиной. Накануне в соцсетях начало распространяться видео из школы в Ташкенте. На нем учительница проявляла агрессию в отношении ребенка из России. После этого МИД РФ направило Узбекистану запрос с просьбой разъяснить произошедшее. В ответ российскому международному ведомству посоветовали «не лезть в государственные дела Узбекистана».