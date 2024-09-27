Spectator: украинский экс-министр предложил ампутировать потерянные территории

28 сентября 2024 в 02:30 Размер текста - 17 +

Украинский экс-министр дал совет Зеленскому по поводу конфликта с РФ Фото: Официальный сайт президента Украины Экс-министр из офиса президента Украины Владимира Зеленского предложил «ампутировать» утраченные территории страны. Об этом сообщает британский журнал The Spectator. «Нам нужно ампутировать утраченные территории и заняться нашим будущим», — заявил экс-чиновник во время своего недавнего визита в Киев. По его словам, существует значительный разрыв между политической элитой Украины, которая теряет позиции в конфликте с Россией, и населением страны. Кроме того, в материале говорится, что у Зеленского есть хитрый план окончания конфликта. В статье также упоминается мнение бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что предложения президента Зеленского американским властям могут быть рассчитаны на их отклонение с целью последующего начала переговоров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-министр из офиса президента Украины Владимира Зеленского предложил «ампутировать» утраченные территории страны. Об этом сообщает британский журнал The Spectator. «Нам нужно ампутировать утраченные территории и заняться нашим будущим», — заявил экс-чиновник во время своего недавнего визита в Киев. По его словам, существует значительный разрыв между политической элитой Украины, которая теряет позиции в конфликте с Россией, и населением страны. Кроме того, в материале говорится, что у Зеленского есть хитрый план окончания конфликта. В статье также упоминается мнение бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что предложения президента Зеленского американским властям могут быть рассчитаны на их отклонение с целью последующего начала переговоров.