27 сентября 2024

Spectator: украинский экс-министр предложил ампутировать потерянные территории

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Украинский экс-министр дал совет Зеленскому по поводу конфликта с РФ Фото:

Экс-министр из офиса президента Украины Владимира Зеленского предложил «ампутировать» утраченные территории страны. Об этом сообщает британский журнал The Spectator.

«Нам нужно ампутировать утраченные территории и заняться нашим будущим», — заявил экс-чиновник во время своего недавнего визита в Киев. По его словам, существует значительный разрыв между политической элитой Украины, которая теряет позиции в конфликте с Россией, и населением страны.

Кроме того, в материале говорится, что у Зеленского есть хитрый план окончания конфликта. В статье также упоминается мнение бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что предложения президента Зеленского американским властям могут быть рассчитаны на их отклонение с целью последующего начала переговоров.

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Экс-министр из офиса президента Украины Владимира Зеленского предложил «ампутировать» утраченные территории страны. Об этом сообщает британский журнал The Spectator. «Нам нужно ампутировать утраченные территории и заняться нашим будущим», — заявил экс-чиновник во время своего недавнего визита в Киев. По его словам, существует значительный разрыв между политической элитой Украины, которая теряет позиции в конфликте с Россией, и населением страны. Кроме того, в материале говорится, что у Зеленского есть хитрый план окончания конфликта. В статье также упоминается мнение бывшего генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что предложения президента Зеленского американским властям могут быть рассчитаны на их отклонение с целью последующего начала переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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