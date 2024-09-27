Талисман мирового кино: чем запомнилась Мэгги Смит, кроме роли в «Гарри Поттере» и «Аббатстве Даунтон»

Британская актриса Мэгги Смит умерла в возрасте 89 лет

27 сентября 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Мэгги Смит, сыгравшая МакГонагалл в «Гарри Поттере» скончалась на 90-м году жизни Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press Британская актриса Мэгги Смит умерла 27 сентября. На момент смерти ей было 89 лет. За свою актерскую карьеру она снялась более чем в 70 фильмах и дважды была удостоена премии «Оскар». Многим Смит знакома по роли профессора МакГонагалл в «Гарри Поттере» и графини Грэнтэм Кроули в фильме «Аббатство Даунтон». В этом материале URA.RU рассказывает о биографии актрисы и ее актерской карьере. Детство и юность Мэгги Смит (ее полное имя Маргарет Натали Смит — прим.URA.RU), родилась в 1934 году в городе Илфорде графства Эссекс в Великобритании. Папа ее был патологоанатомом, а мать работала секретарем. В четыре года ее семья переехала в Оксфорд, где Мэгги поступила в школу для девочек. Там она начала мечтать о сцене, несмотря на сомнения в своей привлекательности. Первую роль в кино Мэгги получила в 21 год Фото: imago stock&people via www.imago/Global Look Press После окончания школы она поступила в Оксфордский университет на драматический факультет, где начала посещать занятия по актерскому мастерству и играть в театре. Первый ее дебют на сцене состоялся в 1956 году: Мэгги сыграла роль Виолы в «Двенадцатой ночи» Шекспира. После этого Смит приняла участие в постановке «Отелло», где сыграла Дездемону. Спектакль прошел в Королевском национальном театре. Режиссеры и постановщики называли Мэгги Смит талисманом сцены, так как все спектакли с ней имели успех. Актерская карьера В 21 год Мэгги начала активно сниматься в телешоу комедийного формата. В этом же году она дебютировала в главной роли в фильме «Некуда идти» (1958), получив номинацию на BAFTA в категории «Самый многообещающий дебют». В 1960-х актриса претендовала на «Золотой глобус» и «Оскар» за роли в кинокартинах «Очень важные персоны», «Юный Кэссиди» и «Отелло». За свою актерскую карьеру Мэгги Смит была дважды удостоена «Оскара» Фото: Reed Saxon/AP/TASS В 1970 году она выиграла свой первый «Оскар» за роль учительницы в «Расцвете мисс Джин Броди». Тогда к ней пришла настоящая слава. В перерывах между съемками в кино Мэгги играла в театре. В 1970-е актриса успешно снималась в голливудских фильмах, таких как «Путешествия с моей тетей» и «Ужин с убийством». Спустя девять лет, в 1979 году, Мэгги получила свой второй «Оскар» за роль в фильме «Калифорнийский отель». В пик своей актерской карьеры Мэгги Смит сотрудничала с известными актерами, такими как Джуди Денч и Хелена Бонем Картер. Она также работала с Джеймсом Айвори в фильме «Комната с видом», за роль в котором получила номинацию на «Оскар». Мэгги Смит в возрасте 85 лет продолжала сниматься в кино Фото: ANDY RAIN/EPA/TASS В 1990-е года она снималась в Голливуде в кинокартинах «Действуй, сестра» и «Чай с Муссолини». В эти же годы она стала Дамой-командором Ордена Британской империи и получила множество наград, включая BAFTA и «Золотой глобус». «Гарри Поттер» и «Аббатство Даунтон» В 2001 году на телеэкраны вышел фильм о приключениях юного волшебника Гарри Поттера, в котором Мэгги Смит сыграла профессора Минерву МакГонагалл. Сага мгновенно стала популярной во всем мире. Мэгги обрела популярность среди молодых поклонников. Актриса принимала участие во всех частях фильма вплоть до 2011 года. Мэгги Смит снялась в двух частях телесериала «Аббатство Даунтон» Фото: Zephyr Films/Global Look Press В 2010-м Смит получила еще одну знаковую роль, в британском телесериале «Аббатство Даунтон», который снискал высокие оценки критиков и имел более шести миллионов зрителей. В сериале она сыграла графиню Грэнтэм Вайолет Кроули, за которую позже получила «Эмми». В 2019 году, в свои 85 лет, Мэгги Смит продолжала сниматься в «Аббатстве Даунтон» и активно работать в театре и кино. Личная жизнь актрисы В 18 лет, учась в Оксфордском университете, Мэгги Смит познакомилась с будущим драматургом Беверли Кроссом, который был восхищен ее актерским талантом. Кросс настоял, чтобы Мэгги стала частью труппы Национального театра. Однако в это время она начала активно общаться актером Робертом Стивенсом, за которого в 1967 году вышла замуж. У пары родились два сына, но их отношения начали портиться из-за успехов Мэгги и ревности Роберта. Женщина призналась, что Роберт страдал от гипермании. В 1975 году, несмотря на сыновей, они развелись. В том же году Мэгги снова вышла замуж — за Беверли Кросса, который посвятил свою жизнь ей и ее детям от первого брака. Они были вместе более двадцати лет до его смерти в 1998 году. Наши дни и смерть актрисы Мэгги Смит снялась в фильме «Отель „Мэриголд“. Лучший из экзотических» с Ричардом Гиром Фото: Fox Searchlight Films/Global Look Press В 2021 году Мэгги Смит снялась в приключенческом фэнтези «Мальчик по имени Рождество», в этом же году она вернулась к роли Вайолет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон-2». Однако 27 сентября Мэгги Смит скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщил телеканал Sky. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Британская актриса Мэгги Смит умерла 27 сентября. На момент смерти ей было 89 лет. За свою актерскую карьеру она снялась более чем в 70 фильмах и дважды была удостоена премии «Оскар». Многим Смит знакома по роли профессора МакГонагалл в «Гарри Поттере» и графини Грэнтэм Кроули в фильме «Аббатство Даунтон». В этом материале URA.RU рассказывает о биографии актрисы и ее актерской карьере. Мэгги Смит (ее полное имя Маргарет Натали Смит — прим.URA.RU), родилась в 1934 году в городе Илфорде графства Эссекс в Великобритании. Папа ее был патологоанатомом, а мать работала секретарем. В четыре года ее семья переехала в Оксфорд, где Мэгги поступила в школу для девочек. Там она начала мечтать о сцене, несмотря на сомнения в своей привлекательности. После окончания школы она поступила в Оксфордский университет на драматический факультет, где начала посещать занятия по актерскому мастерству и играть в театре. Первый ее дебют на сцене состоялся в 1956 году: Мэгги сыграла роль Виолы в «Двенадцатой ночи» Шекспира. После этого Смит приняла участие в постановке «Отелло», где сыграла Дездемону. Спектакль прошел в Королевском национальном театре. Режиссеры и постановщики называли Мэгги Смит талисманом сцены, так как все спектакли с ней имели успех. В 21 год Мэгги начала активно сниматься в телешоу комедийного формата. В этом же году она дебютировала в главной роли в фильме «Некуда идти» (1958), получив номинацию на BAFTA в категории «Самый многообещающий дебют». В 1960-х актриса претендовала на «Золотой глобус» и «Оскар» за роли в кинокартинах «Очень важные персоны», «Юный Кэссиди» и «Отелло». В 1970 году она выиграла свой первый «Оскар» за роль учительницы в «Расцвете мисс Джин Броди». Тогда к ней пришла настоящая слава. В перерывах между съемками в кино Мэгги играла в театре. В 1970-е актриса успешно снималась в голливудских фильмах, таких как «Путешествия с моей тетей» и «Ужин с убийством». Спустя девять лет, в 1979 году, Мэгги получила свой второй «Оскар» за роль в фильме «Калифорнийский отель». В пик своей актерской карьеры Мэгги Смит сотрудничала с известными актерами, такими как Джуди Денч и Хелена Бонем Картер. Она также работала с Джеймсом Айвори в фильме «Комната с видом», за роль в котором получила номинацию на «Оскар». В 1990-е года она снималась в Голливуде в кинокартинах «Действуй, сестра» и «Чай с Муссолини». В эти же годы она стала Дамой-командором Ордена Британской империи и получила множество наград, включая BAFTA и «Золотой глобус». В 2001 году на телеэкраны вышел фильм о приключениях юного волшебника Гарри Поттера, в котором Мэгги Смит сыграла профессора Минерву МакГонагалл. Сага мгновенно стала популярной во всем мире. Мэгги обрела популярность среди молодых поклонников. Актриса принимала участие во всех частях фильма вплоть до 2011 года. В 2010-м Смит получила еще одну знаковую роль, в британском телесериале «Аббатство Даунтон», который снискал высокие оценки критиков и имел более шести миллионов зрителей. В сериале она сыграла графиню Грэнтэм Вайолет Кроули, за которую позже получила «Эмми». В 2019 году, в свои 85 лет, Мэгги Смит продолжала сниматься в «Аббатстве Даунтон» и активно работать в театре и кино. В 18 лет, учась в Оксфордском университете, Мэгги Смит познакомилась с будущим драматургом Беверли Кроссом, который был восхищен ее актерским талантом. Кросс настоял, чтобы Мэгги стала частью труппы Национального театра. Однако в это время она начала активно общаться актером Робертом Стивенсом, за которого в 1967 году вышла замуж. У пары родились два сына, но их отношения начали портиться из-за успехов Мэгги и ревности Роберта. Женщина призналась, что Роберт страдал от гипермании. В 1975 году, несмотря на сыновей, они развелись. В том же году Мэгги снова вышла замуж — за Беверли Кросса, который посвятил свою жизнь ей и ее детям от первого брака. Они были вместе более двадцати лет до его смерти в 1998 году. В 2021 году Мэгги Смит снялась в приключенческом фэнтези «Мальчик по имени Рождество», в этом же году она вернулась к роли Вайолет Кроули в сериале «Аббатство Даунтон-2». Однако 27 сентября Мэгги Смит скончалась в возрасте 89 лет. Об этом сообщил телеканал Sky.