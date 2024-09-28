США пытаются сэкономить, поставляя ВСУ просроченные авиабомбы

28 сентября 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

США передают Украине старые авиационные бомбы JSOW, чтобы избавиться от них (архивное фото) Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense США поставляют Киеву просроченные авиабомбы, экономя на техническом обслуживании. Американская администрация называет это новое оружие, однако поставляемые бомбы JSOW имеют возраст более 20 лет и вскоре должны быть списаны из-за истекшего срока службы. Об этом сообщили журналисты российского издания, изучившие доклад Пентагона о JSOW. «Передача Киеву варианта AGM-154A с истекающим сроком службы позволит американским военным избавиться от системы вооружений, от которой они решили отказаться в 2015 году. <…> И ежегодно экономить миллионы долларов на расходах по эксплуатации и техобслуживанию», — написали в РИА Новости со ссылкой на доклад Минобороны США. Новый варианты бомб JSOWВ были разработаны связи с опасениями относительно потенциального ущерба кассетных бомб для гражданского населения. Например, AGM-154B и AGM-154 °C имеют более современные боеголовки, а AGM-154 °C-1 может атаковать наземные и морские цели. Украина, вероятно, получит базовую конфигурацию AGM-154A, которая имеет дальность поражения 14-80 миль. Хотя это оружие может улучшить возможности украинских истребителей F-16, его поставка также поможет армии США сэкономить миллионы долларов на техническом обслуживании, поскольку срок службы этого оружия уже истекает. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов, в который войдут кассетные боеприпасы, боеприпасы для HIMARS, комплексы Javelin, другое противотанковое вооружение, бронированные автомобили, мостоукладчики и другое оборудование. Общая сумма американской помощи Украине в области безопасности с февраля 2022 года превысит 56,2 миллиарда долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США поставляют Киеву просроченные авиабомбы, экономя на техническом обслуживании. Американская администрация называет это новое оружие, однако поставляемые бомбы JSOW имеют возраст более 20 лет и вскоре должны быть списаны из-за истекшего срока службы. Об этом сообщили журналисты российского издания, изучившие доклад Пентагона о JSOW. «Передача Киеву варианта AGM-154A с истекающим сроком службы позволит американским военным избавиться от системы вооружений, от которой они решили отказаться в 2015 году. <…> И ежегодно экономить миллионы долларов на расходах по эксплуатации и техобслуживанию», — написали в РИА Новости со ссылкой на доклад Минобороны США. Новый варианты бомб JSOWВ были разработаны связи с опасениями относительно потенциального ущерба кассетных бомб для гражданского населения. Например, AGM-154B и AGM-154 °C имеют более современные боеголовки, а AGM-154 °C-1 может атаковать наземные и морские цели. Украина, вероятно, получит базовую конфигурацию AGM-154A, которая имеет дальность поражения 14-80 миль. Хотя это оружие может улучшить возможности украинских истребителей F-16, его поставка также поможет армии США сэкономить миллионы долларов на техническом обслуживании, поскольку срок службы этого оружия уже истекает. Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки планируют предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов, в который войдут кассетные боеприпасы, боеприпасы для HIMARS, комплексы Javelin, другое противотанковое вооружение, бронированные автомобили, мостоукладчики и другое оборудование. Общая сумма американской помощи Украине в области безопасности с февраля 2022 года превысит 56,2 миллиарда долларов.