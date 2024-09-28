«Друзья мира» призвали Россию и Украину к взаимному уважению

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ван И. Китай. stock, китай, Вани И, stock
Ван И заявил, что Россия и Украина должны уважать суверенитет друг друга Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Страны глобального юга, создавшие платформу «Друзья мира», призвали Украину и Россию к взаимному уважению законных интересов, суверенитета и территориальной целостности друг друга. Соответствующее заявление сделал глава МИД КНР Ван И на встрече с журналистами в Нью-Йорке.

«Мы призываем Россию и Украину исходить из фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН», — заявил Ван И. Его слова цитируются на сайт МИД КНР.

Ранее Ван И заявил о создании платформы «Друзья мира». Она, по словам главы МИД КНР, должна помочь в разрешении украинского кризиса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Страны глобального юга, создавшие платформу «Друзья мира», призвали Украину и Россию к взаимному уважению законных интересов, суверенитета и территориальной целостности друг друга. Соответствующее заявление сделал глава МИД КНР Ван И на встрече с журналистами в Нью-Йорке. «Мы призываем Россию и Украину исходить из фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН», — заявил Ван И. Его слова цитируются на сайт МИД КНР. Ранее Ван И заявил о создании платформы «Друзья мира». Она, по словам главы МИД КНР, должна помочь в разрешении украинского кризиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...