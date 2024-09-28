«Друзья мира» призвали Россию и Украину к взаимному уважению

28 сентября 2024 в 09:55 Размер текста - 17 +

Ван И заявил, что Россия и Украина должны уважать суверенитет друг друга Фото: МИД России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Страны глобального юга, создавшие платформу «Друзья мира», призвали Украину и Россию к взаимному уважению законных интересов, суверенитета и территориальной целостности друг друга. Соответствующее заявление сделал глава МИД КНР Ван И на встрече с журналистами в Нью-Йорке. «Мы призываем Россию и Украину исходить из фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН», — заявил Ван И. Его слова цитируются на сайт МИД КНР. Ранее Ван И заявил о создании платформы «Друзья мира». Она, по словам главы МИД КНР, должна помочь в разрешении украинского кризиса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны глобального юга, создавшие платформу «Друзья мира», призвали Украину и Россию к взаимному уважению законных интересов, суверенитета и территориальной целостности друг друга. Соответствующее заявление сделал глава МИД КНР Ван И на встрече с журналистами в Нью-Йорке. «Мы призываем Россию и Украину исходить из фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН», — заявил Ван И. Его слова цитируются на сайт МИД КНР. Ранее Ван И заявил о создании платформы «Друзья мира». Она, по словам главы МИД КНР, должна помочь в разрешении украинского кризиса.