«Друзья мира» призвали Россию и Украину к взаимному уважению

Страны глобального юга, создавшие платформу «Друзья мира», призвали Украину и Россию к взаимному уважению законных интересов, суверенитета и территориальной целостности друг друга. Соответствующее заявление сделал глава МИД КНР Ван И на встрече с журналистами в Нью-Йорке.
«Мы призываем Россию и Украину исходить из фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН», — заявил Ван И. Его слова цитируются на сайт
Ранее Ван И заявил о создании платформы «Друзья мира». Она, по словам главы МИД КНР, должна помочь в разрешении украинского кризиса.
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