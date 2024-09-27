Умерла Мэгги Смит, сыгравшая профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере»

27 сентября 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

Мэгги Смит (слева) в роли профессора Макгонагалл в культовом сериале Фото: imago stock&people/Global Look Press Скончалась британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Минервы Макгонагалл во франшизе «Гарри Поттер». На момент смерти ей было 89 лет. Об этом сообщает телеканал Sky. «Британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, скончалась», — передает Sky. Актрисе было 89 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скончалась британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Минервы Макгонагалл во франшизе «Гарри Поттер». На момент смерти ей было 89 лет. Об этом сообщает телеканал Sky. «Британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, скончалась», — передает Sky. Актрисе было 89 лет.