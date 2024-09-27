Умерла Мэгги Смит, сыгравшая профессора Макгонагалл в «Гарри Поттере»

Мэгги Смит (слева) в роли профессора Макгонагалл в культовом сериале
Скончалась британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Минервы Макгонагалл во франшизе «Гарри Поттер». На момент смерти ей было 89 лет. Об этом сообщает телеканал Sky.
«Британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, скончалась», — передает Sky. Актрисе было 89 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.