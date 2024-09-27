Дуда признал, что многие западные компании хотят обратно в РФ

Президент Польши Дуда: многие западные компании хотят вернуться в Россию
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Зеленский Владимир.stock, дуда анджей
Дуда поддержал позицию украинских властей в конфликте с Россией Фото:

Многие компании на Западе хотят возобновить отношения с Россией. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.

«Мы не должны обманывать себя — многие сегодня ожидают окончания этой войны, чтобы вернуться обратно к бизнесу с Россией, открыто и без стыда», — передают Polsat News слова Дуда. Президент Польши также поддержал Украину в конфликте с Россией и заявил, что киевская сторона должна вернуть свои территории.

На сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября Дуда заявил, что нужно рассматривать все предложения по мирным переговорам между Россией и Украиной. На этом же мероприятии глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что западные компании продолжают бизнес в России, несмотря на то, что отрицают это.

Ранее Дуда также прокомментировал обновленную доктрину России по ядерному оружию. Он заявил, что тот, кто первым применит его, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности.

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Многие компании на Западе хотят возобновить отношения с Россией. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. «Мы не должны обманывать себя — многие сегодня ожидают окончания этой войны, чтобы вернуться обратно к бизнесу с Россией, открыто и без стыда», — передают Polsat News слова Дуда. Президент Польши также поддержал Украину в конфликте с Россией и заявил, что киевская сторона должна вернуть свои территории. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября Дуда заявил, что нужно рассматривать все предложения по мирным переговорам между Россией и Украиной. На этом же мероприятии глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что западные компании продолжают бизнес в России, несмотря на то, что отрицают это. Ранее Дуда также прокомментировал обновленную доктрину России по ядерному оружию. Он заявил, что тот, кто первым применит его, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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