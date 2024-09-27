Дуда признал, что многие западные компании хотят обратно в РФ

Президент Польши Дуда: многие западные компании хотят вернуться в Россию

27 сентября 2024 в 15:58 Размер текста - 17 +

Дуда поддержал позицию украинских властей в конфликте с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины Многие компании на Западе хотят возобновить отношения с Россией. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. «Мы не должны обманывать себя — многие сегодня ожидают окончания этой войны, чтобы вернуться обратно к бизнесу с Россией, открыто и без стыда», — передают Polsat News слова Дуда. Президент Польши также поддержал Украину в конфликте с Россией и заявил, что киевская сторона должна вернуть свои территории. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября Дуда заявил, что нужно рассматривать все предложения по мирным переговорам между Россией и Украиной. На этом же мероприятии глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что западные компании продолжают бизнес в России, несмотря на то, что отрицают это. Ранее Дуда также прокомментировал обновленную доктрину России по ядерному оружию. Он заявил, что тот, кто первым применит его, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Многие компании на Западе хотят возобновить отношения с Россией. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. «Мы не должны обманывать себя — многие сегодня ожидают окончания этой войны, чтобы вернуться обратно к бизнесу с Россией, открыто и без стыда», — передают Polsat News слова Дуда. Президент Польши также поддержал Украину в конфликте с Россией и заявил, что киевская сторона должна вернуть свои территории. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября Дуда заявил, что нужно рассматривать все предложения по мирным переговорам между Россией и Украиной. На этом же мероприятии глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что западные компании продолжают бизнес в России, несмотря на то, что отрицают это. Ранее Дуда также прокомментировал обновленную доктрину России по ядерному оружию. Он заявил, что тот, кто первым применит его, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности.