Дуда признал, что многие западные компании хотят обратно в РФ

Дуда поддержал позицию украинских властей в конфликте с РоссиейФото: Официальный сайт президента Украины
Многие компании на Западе хотят возобновить отношения с Россией. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда.
«Мы не должны обманывать себя — многие сегодня ожидают окончания этой войны, чтобы вернуться обратно к бизнесу с Россией, открыто и без стыда», — передают Polsat News слова Дуда. Президент Польши также поддержал Украину в конфликте с Россией и заявил, что киевская сторона должна вернуть свои территории.
На сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября Дуда заявил, что нужно рассматривать все предложения по мирным переговорам между Россией и Украиной. На этом же мероприятии глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что западные компании продолжают бизнес в России, несмотря на то, что отрицают это.
Ранее Дуда также прокомментировал обновленную доктрину России по ядерному оружию. Он заявил, что тот, кто первым применит его, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности.
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Многие компании на Западе хотят возобновить отношения с Россией. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. «Мы не должны обманывать себя — многие сегодня ожидают окончания этой войны, чтобы вернуться обратно к бизнесу с Россией, открыто и без стыда», — передают Polsat News слова Дуда. Президент Польши также поддержал Украину в конфликте с Россией и заявил, что киевская сторона должна вернуть свои территории. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября Дуда заявил, что нужно рассматривать все предложения по мирным переговорам между Россией и Украиной. На этом же мероприятии глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что западные компании продолжают бизнес в России, несмотря на то, что отрицают это. Ранее Дуда также прокомментировал обновленную доктрину России по ядерному оружию. Он заявил, что тот, кто первым применит его, будет проклят и не сможет избавиться от этой ответственности.