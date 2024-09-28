Врач-нарколог за взятки лечил пьяниц на дому

Заведующий одним из отделений психиатрической больницы подмосковной Яхромы лечил пациента за взятку. Ранее к нему обратилась женщина, которая пожаловалась на то, что ее супруг «не умеет пить», часто уходит в запои и поднимает руку на домочадцев. Медик «кодировал» пациента у него дома, поскольку мужчина, страдающий алкозависимостью, боялся огласки. Однако вместо лекарства внутримышечно вводил пациенту обычные витамины.
«Завотделением приехал к пьянчуге домой, уколол ему витамин В, а клиентке сказал, что ввел препарат „Эспераль“, который кодирует на год. В течение этого времени, как пояснил врач, употреблять алкоголь категорически запрещено. За свою услугу „кодировщик“ запросил 16 тысяч рублей» — пишет издание MK.RU. Но пациент быстро «сорвался» и вновь обратился за помощью к наркологу. За второй сеанс врач потребовал десять тысяч рублей.
После второго сеанса медика разоблачили, лечение закончилось. Семья алкозависимого мужчины заявила на врача в суд. Медик признал свою вину и был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, нарколог должен выплатить штраф 160 тысяч рублей.
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Заведующий одним из отделений психиатрической больницы подмосковной Яхромы лечил пациента за взятку. Ранее к нему обратилась женщина, которая пожаловалась на то, что ее супруг «не умеет пить», часто уходит в запои и поднимает руку на домочадцев. Медик «кодировал» пациента у него дома, поскольку мужчина, страдающий алкозависимостью, боялся огласки. Однако вместо лекарства внутримышечно вводил пациенту обычные витамины. «Завотделением приехал к пьянчуге домой, уколол ему витамин В, а клиентке сказал, что ввел препарат „Эспераль“, который кодирует на год. В течение этого времени, как пояснил врач, употреблять алкоголь категорически запрещено. За свою услугу „кодировщик“ запросил 16 тысяч рублей» — пишет издание MK.RU. Но пациент быстро «сорвался» и вновь обратился за помощью к наркологу. За второй сеанс врач потребовал десять тысяч рублей. После второго сеанса медика разоблачили, лечение закончилось. Семья алкозависимого мужчины заявила на врача в суд. Медик признал свою вину и был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, нарколог должен выплатить штраф 160 тысяч рублей.