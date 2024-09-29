29 сентября 2024
28 сентября 2024

В ХМАО во время пожара в многоэтажке пострадал человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные локализовали возгорание на седьмом этаже многоэтажки
Пожарные локализовали возгорание на седьмом этаже многоэтажки Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) пожарные локализовали возгорание на седьмом этаже многоэтажки, в результате пожара пострадал один человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС.

«На момент прибытия — открытое горение балкона на седьмом этаже. Ликвидация открытого горения в 00:45 на площади в шесть квадратных метров, пострадал один человек (мужчина, отравление продуктами горения), эвакуировались 70 жильцов», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС.

В ночь с 29 на 30 сентября в 14 микрорайоне в Нефтеюганске на седьмом этаже загорелся балкон. Спасатели локализовали возгорание за 15 минут, причины пожара устанавливаются.

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В Нефтеюганске (ХМАО) пожарные локализовали возгорание на седьмом этаже многоэтажки, в результате пожара пострадал один человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС. «На момент прибытия — открытое горение балкона на седьмом этаже. Ликвидация открытого горения в 00:45 на площади в шесть квадратных метров, пострадал один человек (мужчина, отравление продуктами горения), эвакуировались 70 жильцов», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС. В ночь с 29 на 30 сентября в 14 микрорайоне в Нефтеюганске на седьмом этаже загорелся балкон. Спасатели локализовали возгорание за 15 минут, причины пожара устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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