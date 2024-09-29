В ХМАО во время пожара в многоэтажке пострадал человек

В Нефтеюганске (ХМАО) пожарные локализовали возгорание на седьмом этаже многоэтажки, в результате пожара пострадал один человек. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС.
«На момент прибытия — открытое горение балкона на седьмом этаже. Ликвидация открытого горения в 00:45 на площади в шесть квадратных метров, пострадал один человек (мужчина, отравление продуктами горения), эвакуировались 70 жильцов», — сообщили агентству в пресс-службе МЧС.
В ночь с 29 на 30 сентября в 14 микрорайоне в Нефтеюганске на седьмом этаже загорелся балкон. Спасатели локализовали возгорание за 15 минут, причины пожара устанавливаются.
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