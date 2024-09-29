Три города ХМАО попали в рейтинг с самыми высокими зарплатами в России

Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск попали в рейтинг городов с самыми высокими зарплатами в России
Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск попали в топ городов с самыми высокими зарплатами. Рейтинг составили аналитики «РИА Новости».
«Пятое место: Сургут. Средняя чистая зарплата в месяц в первом полугодии 2024 года 115,1 тысяч рублей», — сообщает РИА Новости.
Ханты-Мансийск с зарплатой в 111,5 тысяч рублей расположился на шестом месте. Нижневартовск — на 13 строчке со средней заработной платой в 101,2 тысячи рублей.
Ранее URA.RU писало о вакансиях в ХМАО с самой высокой зарплатой. Среди наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий оказались дальнобойщики и машинисты.
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