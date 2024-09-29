29 сентября 2024

Три города ХМАО попали в рейтинг с самыми высокими зарплатами в России

Сургут и Ханты-Мансийск попали в топ 10 городов с самыми высокими зарплатами
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск попали в рейтинг городов с самыми высокими зарплатами в России
Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск попали в рейтинг городов с самыми высокими зарплатами в России Фото:

Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск попали в топ городов с самыми высокими зарплатами. Рейтинг составили аналитики «РИА Новости».

«Пятое место: Сургут. Средняя чистая зарплата в месяц в первом полугодии 2024 года 115,1 тысяч рублей», — сообщает РИА Новости.

Ханты-Мансийск с зарплатой в 111,5 тысяч рублей расположился на шестом месте. Нижневартовск — на 13 строчке со средней заработной платой в 101,2 тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало о вакансиях в ХМАО с самой высокой зарплатой. Среди наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий оказались дальнобойщики и машинисты.

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Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск попали в топ городов с самыми высокими зарплатами. Рейтинг составили аналитики «РИА Новости». «Пятое место: Сургут. Средняя чистая зарплата в месяц в первом полугодии 2024 года 115,1 тысяч рублей», — сообщает РИА Новости. Ханты-Мансийск с зарплатой в 111,5 тысяч рублей расположился на шестом месте. Нижневартовск — на 13 строчке со средней заработной платой в 101,2 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало о вакансиях в ХМАО с самой высокой зарплатой. Среди наиболее высокооплачиваемых рабочих профессий оказались дальнобойщики и машинисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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