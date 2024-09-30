Власти подтвердили отмену популярного маршрута №40 в Челябинске

Автобусный маршрут № 40 (Университетская Набережная — пос. АМЗ) в Челябинске прекращает свою работу с 1 октября. Такое решение принято в связи с низкой регулярностью движения, сообщили 30 сентября в мэрии областного центра.
«С 1 октября из-за низкой регулярности движения работа маршрута №40 по регулируемому тарифу на автобусах малого класса прекращается. За май 2024 года перевозчиком было выполнено 37% транспортной работы, за июнь — 44%, за июль — 18%, за август — 29%», — говорится в сообщении.
Челябинцы, которые ранее пользовались автобусом №40 для передвижения по Северо-Западу могут заменить его троллейбусом №12. Жителям Университетской Набережной предлагают выбирать автобусы №26, 214 и 51, взамен на уходящий маршрут. Тем временем как жители поселка АМЗ могут воспользоваться автобусами №5 и 51.
О том, что маршрут №40 отменяют стало известно 25 сентября. Тогда в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» заявили, что в новой транспортной схеме данный маршрут отсутствует.
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