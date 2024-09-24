24 сентября 2024

В Челябинске отменят популярный маршрут №40

© Служба новостей «URA.RU»
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Через неделю "ПАЗик" №40 уже не выйдет на линию
Через неделю "ПАЗик" №40 уже не выйдет на линию Фото:

В Челябинске с 1 октября отменят действие автобусного маршрута №40 (Весенняя –Наркома Малышева). В ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» заявили, что в новой транспортной схеме данный маршрут отсутствует.

«С 1 октября отменяют маршрут №40. Пассажиры были в шоке — маршрутки №40 пользуются популярностью у челябинцев, которые едут с Северо-Запада на АМЗ», — передает «31 канал». Маршрут будет отменен на следующей неделе.

Ранее в Челябинске перестал выходить на линию автобус №136к, который доставлял жителей поселка Западный в город. Перевозчик заявил, что отмена маршрута произошла из-за нехватки водителей.

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В Челябинске с 1 октября отменят действие автобусного маршрута №40 (Весенняя –Наркома Малышева). В ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» заявили, что в новой транспортной схеме данный маршрут отсутствует. «С 1 октября отменяют маршрут №40. Пассажиры были в шоке — маршрутки №40 пользуются популярностью у челябинцев, которые едут с Северо-Запада на АМЗ», — передает «31 канал». Маршрут будет отменен на следующей неделе. Ранее в Челябинске перестал выходить на линию автобус №136к, который доставлял жителей поселка Западный в город. Перевозчик заявил, что отмена маршрута произошла из-за нехватки водителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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