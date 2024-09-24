В Челябинске с 1 октября отменят действие автобусного маршрута №40 (Весенняя –Наркома Малышева). В ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» заявили, что в новой транспортной схеме данный маршрут отсутствует.
«С 1 октября отменяют маршрут №40. Пассажиры были в шоке — маршрутки №40 пользуются популярностью у челябинцев, которые едут с Северо-Запада на АМЗ», — передает «31 канал». Маршрут будет отменен на следующей неделе.
Ранее в Челябинске перестал выходить на линию автобус №136к, который доставлял жителей поселка Западный в город. Перевозчик заявил, что отмена маршрута произошла из-за нехватки водителей.
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