Ночные температуры в Челябинской области упадут до восьми градусов мороза. Скрин

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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, опавшие листья, осень, изморозь
В регионе ожидаются заморозки Фото:

Температура воздуха в Челябинской области в ночь на 3 октября опустится до минус восьми градусов. Об этом сообщили в челябинском гидрометцентре.

«В регионе 3 октября малооблачно, без осадков. Ночью 0, — 5, в горах и низинах до — 8 градусов», — сообщили в гидрометцентре.

Днем воздух прогреется до 12 — 17 градусов тепла. Ветер будет северо-восточным с переходом на юго-западный, порывами до семи метров в секунду. На юге области — до десяти метров в секунду.

Ночная температура опустится до минусовых значений
Ночная температура опустится до минусовых значений

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Температура воздуха в Челябинской области в ночь на 3 октября опустится до минус восьми градусов. Об этом сообщили в челябинском гидрометцентре. «В регионе 3 октября малооблачно, без осадков. Ночью 0, — 5, в горах и низинах до — 8 градусов», — сообщили в гидрометцентре. Днем воздух прогреется до 12 — 17 градусов тепла. Ветер будет северо-восточным с переходом на юго-западный, порывами до семи метров в секунду. На юге области — до десяти метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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