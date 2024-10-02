Ночные температуры в Челябинской области упадут до восьми градусов мороза. Скрин

02 октября 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

В регионе ожидаются заморозки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Температура воздуха в Челябинской области в ночь на 3 октября опустится до минус восьми градусов. Об этом сообщили в челябинском гидрометцентре. «В регионе 3 октября малооблачно, без осадков. Ночью 0, — 5, в горах и низинах до — 8 градусов», — сообщили в гидрометцентре. Днем воздух прогреется до 12 — 17 градусов тепла. Ветер будет северо-восточным с переходом на юго-западный, порывами до семи метров в секунду. На юге области — до десяти метров в секунду. Ночная температура опустится до минусовых значений Скрин с сайта челябинского гидрометцентра Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Температура воздуха в Челябинской области в ночь на 3 октября опустится до минус восьми градусов. Об этом сообщили в челябинском гидрометцентре. «В регионе 3 октября малооблачно, без осадков. Ночью 0, — 5, в горах и низинах до — 8 градусов», — сообщили в гидрометцентре. Днем воздух прогреется до 12 — 17 градусов тепла. Ветер будет северо-восточным с переходом на юго-западный, порывами до семи метров в секунду. На юге области — до десяти метров в секунду.