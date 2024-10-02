В регионе ожидаются заморозки
Температура воздуха в Челябинской области в ночь на 3 октября опустится до минус восьми градусов. Об этом сообщили в челябинском гидрометцентре.
«В регионе 3 октября малооблачно, без осадков. Ночью 0, — 5, в горах и низинах до — 8 градусов», — сообщили в гидрометцентре.
Днем воздух прогреется до 12 — 17 градусов тепла. Ветер будет северо-восточным с переходом на юго-западный, порывами до семи метров в секунду. На юге области — до десяти метров в секунду.
Ночная температура опустится до минусовых значений
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