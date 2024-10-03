Бурный сентябрь в барах и ресторанах: пять гастрооткрытий Челябинска

В Челябинске за сентябрь открылось пять заведений
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по крыше мэрии. Екатеринбург, бармен, коктейли, бар, приготовление коктейля
В Челябинске открылось пять новых заведений за месяц Фото:

В Челябинске с начала сентября начали работать пять заведений. О новом музыкальном баре, pre-party локации, грузинском ресторане, римской пиццерии и безалкогольном общепите — в обзоре URA.RU.

Алгоритм

Об открытии музыкального бара в Челябинске объявили в июле, однако оно состоялось только в середине сентября. Концепция заведения строится на «уличной» неформальной атмосфере. В меню — американский стрит-фуд, европейская и азиатская классика.

В качестве спиртного гостям предлагают несколько вариантов авторских настоек, коктейлей, а также других крафтовых напитков. Еженедельно в заведении обновляется афиша — для гостей выступают местные и гастролирующие ди-джеи, группы и стендап-комики. Средний чек, по данным сервиса «2ГИС», составит тысячу рублей.

Луч

Бюро находок. Екатеринбург
«Луч» выступит в качестве pre-party локации
Фото:

Официально открытие рестобара состоялось в последние дни сентября. В будние дни заведение работает как ресторан с релакс-атмосферой, кальянами и авторской кухней, а в выходные становится баром pre-party — местом, где собираются перед основной вечеринкой. Открылся «Луч» по соседству с ночным клубом «Заря».

На баре гостям предлагают авторские алкогольные и безалкогольные коктейли, классическое спиртное, лимонады, чаи и свежевыжатые соки. В меню представлена европейская кухня — стартеры из мяса и морепродуктов, стейки, паста, римская пицца и несколько видов салатов и горячего. Средний чек заведения составляет около полутора тысяч рублей.

ChaCha

Клипарт по теме "Ресторан и кафе". Пермь
В Челябинске начал работу еще один грузинский ресторан
Фото:

Ресторан современной грузинской кухни открыт в центре Челябинска владельцами гастробара DOM. В меню представили как классические южные блюда, так и их авторское прочтение. В числе выпечки — хачапури по-аджарски с беконом и чили, трюфельным маслом, голландским кремом, а также хычин с морепродуктами.

Для гостей также доступны несколько вариаций хинкали, блюда с креветками, ягненком и курицей на грузинский манер. В карту бара добавили классические и авторские алкогольные коктейли, слабое и крепкое спиртное, лимонады, авторские чаи и кофе. Средний чек, по данным сервиса «2ГИС», составит 700 рублей.

Badar

Новость по теме
В Челябинске открылся безалкогольный ресторан

Работа безалкогольного узбекского ресторана стартовала в конце сентября в элитном ЖК Челябинска. Новый общепит занял помещение проработавшей чуть больше года безалкогольной чайхоны «Умар» и ранее популярного ресторана «Кавказская пленница», закрытого в 2022 году.

В качестве напитков там представили черный и зеленый чай, компоты, морс, кофе и его вариацию со сливками. Стоимость горячих блюд оказалась фиксированной — 300 рублей за порцию. Для гостей представлено порядка девяти вариантов классических салатов по типу оливье, мимозы и цезаря, восточные супы и вторые блюда, борщ, мясо по-русски, а также традиционная выпечка.

Nravizza

Римская пиццерия открылась в Челябинске почти в одно время с рестораном Badar. Расположилось заведение также в центре. За пиццу вытянутой формы придется выложить от 490 до 790 рублей. В меню представлены порядка 17 видов блюда, среди которых также варианты с морепродуктами, грушей, острым соусом. Из напитков гостям предлагают кофе, авторские молочные коктейли, а также на основе чая и газированных напитков.

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В Челябинске с начала сентября начали работать пять заведений. О новом музыкальном баре, pre-party локации, грузинском ресторане, римской пиццерии и безалкогольном общепите — в обзоре URA.RU. Об открытии музыкального бара в Челябинске объявили в июле, однако оно состоялось только в середине сентября. Концепция заведения строится на «уличной» неформальной атмосфере. В меню — американский стрит-фуд, европейская и азиатская классика. В качестве спиртного гостям предлагают несколько вариантов авторских настоек, коктейлей, а также других крафтовых напитков. Еженедельно в заведении обновляется афиша — для гостей выступают местные и гастролирующие ди-джеи, группы и стендап-комики. Средний чек, по данным сервиса «2ГИС», составит тысячу рублей. Официально открытие рестобара состоялось в последние дни сентября. В будние дни заведение работает как ресторан с релакс-атмосферой, кальянами и авторской кухней, а в выходные становится баром pre-party — местом, где собираются перед основной вечеринкой. Открылся «Луч» по соседству с ночным клубом «Заря». На баре гостям предлагают авторские алкогольные и безалкогольные коктейли, классическое спиртное, лимонады, чаи и свежевыжатые соки. В меню представлена европейская кухня — стартеры из мяса и морепродуктов, стейки, паста, римская пицца и несколько видов салатов и горячего. Средний чек заведения составляет около полутора тысяч рублей. Ресторан современной грузинской кухни открыт в центре Челябинска владельцами гастробара DOM. В меню представили как классические южные блюда, так и их авторское прочтение. В числе выпечки — хачапури по-аджарски с беконом и чили, трюфельным маслом, голландским кремом, а также хычин с морепродуктами. Для гостей также доступны несколько вариаций хинкали, блюда с креветками, ягненком и курицей на грузинский манер. В карту бара добавили классические и авторские алкогольные коктейли, слабое и крепкое спиртное, лимонады, авторские чаи и кофе. Средний чек, по данным сервиса «2ГИС», составит 700 рублей. Работа безалкогольного узбекского ресторана стартовала в конце сентября в элитном ЖК Челябинска. Новый общепит занял помещение проработавшей чуть больше года безалкогольной чайхоны «Умар» и ранее популярного ресторана «Кавказская пленница», закрытого в 2022 году. В качестве напитков там представили черный и зеленый чай, компоты, морс, кофе и его вариацию со сливками. Стоимость горячих блюд оказалась фиксированной — 300 рублей за порцию. Для гостей представлено порядка девяти вариантов классических салатов по типу оливье, мимозы и цезаря, восточные супы и вторые блюда, борщ, мясо по-русски, а также традиционная выпечка. Римская пиццерия открылась в Челябинске почти в одно время с рестораном Badar. Расположилось заведение также в центре. За пиццу вытянутой формы придется выложить от 490 до 790 рублей. В меню представлены порядка 17 видов блюда, среди которых также варианты с морепродуктами, грушей, острым соусом. Из напитков гостям предлагают кофе, авторские молочные коктейли, а также на основе чая и газированных напитков.
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