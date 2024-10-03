Начался второй модуль программы «Время героев»

03 октября 2024 в 14:19 Размер текста - 17 +

Алексей Комиссаров в рамках второго модуля программы выступил с лекцией о кадровой политике Фото: Владимир Андреев © URA.RU На базе Мастерской управления «Сенеж» стартовал второй модуль образовательной программы «Время героев». Она включает в себя выездные учебные модули для участников СВО в Южно-Сахалинске и Нижнем Новгороде, а также экспедицию на остров Итуруп, сообщают в официальном telegram-канале «Времени героев». «Стартовал второй образовательный модуль программы „Время героев“. Образовательная программа, подготовленная ВШГУ Президентской Академии, пройдет на базе Мастерской управления „Сенеж“», — написали в telegram-канале. Участник программы, Герой России Юрий Абаев рассказал, что ждет от модуля познавательной и обширной программы обучения. Также в рамках второго модуля Ректор Президентской Академии Алексей Комиссаров выступил с лекцией о кадровой политике. Он подчеркнул значимость коммуникативных навыков и социального интеллекта для руководителей. Программа «Время героев», направленная на подготовку руководящих кадров из числа участников и ветеранов спецоперации для работы в государственном секторе и государственных корпорациях, началась 27 мая 2024 года. В первом потоке приняли участие кандидаты с существенным управленческим опытом и перспективами для продолжения карьерного роста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На базе Мастерской управления «Сенеж» стартовал второй модуль образовательной программы «Время героев». Она включает в себя выездные учебные модули для участников СВО в Южно-Сахалинске и Нижнем Новгороде, а также экспедицию на остров Итуруп, сообщают в официальном telegram-канале «Времени героев». «Стартовал второй образовательный модуль программы „Время героев“. Образовательная программа, подготовленная ВШГУ Президентской Академии, пройдет на базе Мастерской управления „Сенеж“», — написали в telegram-канале. Участник программы, Герой России Юрий Абаев рассказал, что ждет от модуля познавательной и обширной программы обучения. Также в рамках второго модуля Ректор Президентской Академии Алексей Комиссаров выступил с лекцией о кадровой политике. Он подчеркнул значимость коммуникативных навыков и социального интеллекта для руководителей. Программа «Время героев», направленная на подготовку руководящих кадров из числа участников и ветеранов спецоперации для работы в государственном секторе и государственных корпорациях, началась 27 мая 2024 года. В первом потоке приняли участие кандидаты с существенным управленческим опытом и перспективами для продолжения карьерного роста.