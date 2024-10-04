Кашпировский потребовал с Черниговской извинений и 15 тысяч долларов

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Кашпировский Анатолий, кашпировский анатолий
Кашпировский борется с критикой в адрес своих методик Фото:

Гипнотизер Анатолий Кашпировский, который недавно возобновил свою деятельность, потребовал публичных извинений от ученого-психолингвиста Татьяны Черниговской. Он пригрозил судебным иском на 15 тысяч долларов.

«Конфликт разгорелся после того, как Черниговская выразила сомнения в научной обоснованности его методов. Если ученый за три дня не извинится перед телелекарем публично, у нее отсудят 15 тысяч долларов в качестве компенсации», — пишет Life.ru со ссылкой на представителей Кашпировского. Сама Черниговская заявила, что не нашла в трудах гипнотизера «ничего научного».

Гипнотизер возобновил свою деятельность и активно борется с критикой в свой адрес. Черниговская пока не сделала никаких публичных извинений в ответ на ультиматум.

Ранее URA.RU сообщало о росте интереса россиян к методам исцеления Кашпировского. С недавних пор он запустил серию сеансов в онлайн-формате.

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Гипнотизер Анатолий Кашпировский, который недавно возобновил свою деятельность, потребовал публичных извинений от ученого-психолингвиста Татьяны Черниговской. Он пригрозил судебным иском на 15 тысяч долларов. «Конфликт разгорелся после того, как Черниговская выразила сомнения в научной обоснованности его методов. Если ученый за три дня не извинится перед телелекарем публично, у нее отсудят 15 тысяч долларов в качестве компенсации», — пишет Life.ru со ссылкой на представителей Кашпировского. Сама Черниговская заявила, что не нашла в трудах гипнотизера «ничего научного». Гипнотизер возобновил свою деятельность и активно борется с критикой в свой адрес. Черниговская пока не сделала никаких публичных извинений в ответ на ультиматум. Ранее URA.RU сообщало о росте интереса россиян к методам исцеления Кашпировского. С недавних пор он запустил серию сеансов в онлайн-формате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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