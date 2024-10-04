Кашпировский потребовал с Черниговской извинений и 15 тысяч долларов

Гипнотизер Анатолий Кашпировский, который недавно возобновил свою деятельность, потребовал публичных извинений от ученого-психолингвиста Татьяны Черниговской. Он пригрозил судебным иском на 15 тысяч долларов.
«Конфликт разгорелся после того, как Черниговская выразила сомнения в научной обоснованности его методов. Если ученый за три дня не извинится перед телелекарем публично, у нее отсудят 15 тысяч долларов в качестве компенсации», — пишет Life.ru со ссылкой на представителей Кашпировского. Сама Черниговская заявила, что не нашла в трудах гипнотизера «ничего научного».
Гипнотизер возобновил свою деятельность и активно борется с критикой в свой адрес. Черниговская пока не сделала никаких публичных извинений в ответ на ультиматум.
Ранее URA.RU сообщало о росте интереса россиян к методам исцеления Кашпировского. С недавних пор он запустил серию сеансов в онлайн-формате.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Гипнотизер Анатолий Кашпировский, который недавно возобновил свою деятельность, потребовал публичных извинений от ученого-психолингвиста Татьяны Черниговской. Он пригрозил судебным иском на 15 тысяч долларов. «Конфликт разгорелся после того, как Черниговская выразила сомнения в научной обоснованности его методов. Если ученый за три дня не извинится перед телелекарем публично, у нее отсудят 15 тысяч долларов в качестве компенсации», — пишет Life.ru со ссылкой на представителей Кашпировского. Сама Черниговская заявила, что не нашла в трудах гипнотизера «ничего научного». Гипнотизер возобновил свою деятельность и активно борется с критикой в свой адрес. Черниговская пока не сделала никаких публичных извинений в ответ на ультиматум. Ранее URA.RU сообщало о росте интереса россиян к методам исцеления Кашпировского. С недавних пор он запустил серию сеансов в онлайн-формате.