Пермский предприниматель выращивал опасные огурцы и зеленый лук

Пермского предпринимателя уличили в том, что он во время выращивания огурцов и зеленого лука использовал опасные и запрещенные пестициды. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«В ходе внеплановой проверки были отобраны пробы томатов, огурцов и зеленого лука. Исследование показало, что огурцы и зеленый лук были выращены с применением опасного запрещенного пестицида», — уточнили в ведомстве
В зеленом луке был обнаружен тиаметоксам, а в огурцах феназахин. Оба этих опасных удобрения запрещены при выращивании данных культур. Россельхознадзор оштрафовал предпринимателя на две тысячи рублей за нарушение закона.
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