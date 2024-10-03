03 октября 2024

Пермский предприниматель выращивал опасные огурцы и зеленый лук

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При выращивании были использованы запрещенные пестициды
При выращивании были использованы запрещенные пестициды Фото:

Пермского предпринимателя уличили в том, что он во время выращивания огурцов и зеленого лука использовал опасные и запрещенные пестициды. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«В ходе внеплановой проверки были отобраны пробы томатов, огурцов и зеленого лука. Исследование показало, что огурцы и зеленый лук были выращены с применением опасного запрещенного пестицида», — уточнили в ведомстве

В зеленом луке был обнаружен тиаметоксам, а в огурцах феназахин. Оба этих опасных удобрения запрещены при выращивании данных культур. Россельхознадзор оштрафовал предпринимателя на две тысячи рублей за нарушение закона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермского предпринимателя уличили в том, что он во время выращивания огурцов и зеленого лука использовал опасные и запрещенные пестициды. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. «В ходе внеплановой проверки были отобраны пробы томатов, огурцов и зеленого лука. Исследование показало, что огурцы и зеленый лук были выращены с применением опасного запрещенного пестицида», — уточнили в ведомстве В зеленом луке был обнаружен тиаметоксам, а в огурцах феназахин. Оба этих опасных удобрения запрещены при выращивании данных культур. Россельхознадзор оштрафовал предпринимателя на две тысячи рублей за нарушение закона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...