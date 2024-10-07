Пермского ресторатора будут судить за невыплату зарплаты сотрудникам

Расследование уголовного дела в отношении пермского ресторатора Артема Зайцева, который был соучредителем известных пермских кафе «Фобошная», «Покешная», «Пельмешная», «Баошная» и «Рынок еды», завершено и направлено в суд об этом сообщили в пресс-службах краевой прокуратуры и СУ СК по Пермскому краю.
«По версии следствия, обвиняемый не выплатил зарплату в период с сентября 2021 по февраль 2022 года 34 сотрудникам на общую сумму более 1,3 млн рублей. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд», — сообщают ведомства. Зайцеву грозит до трех лет лишения свободы.
Сообщается также, что на имущество Зайцева был наложен арест на общую сумму свыше 2,5 млн рублей. Ранее URA.RU сообщало, что помимо зарплат с Зайцева взыскали деньги за продукты, которые он не выплатил поставщикам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!