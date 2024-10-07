Дневные температуры в Челябинске опустятся ниже нуля. Скрин

Гисметео: в Челябинске похолодает до минус одного градуса 11 и 12 октября
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В ближайшие дни в Челябинск придут минусовые температуры Фото:

В Челябинске к концу недели температура днем опустится ниже нуля. Начиная с 11 октября столбик термометра преодолеет нулевую отметку. Об этом предупреждают синоптики сайта «Гисметео».

«11 октября на территории Челябинска ожидается понижение температуры до одного градуса со знаком минус. Такая же погода прогнозируется на 12 октября», — сообщили метеорологи.

По прогнозу, уже с четверга, 10 октября, установятся ночные минусовые температуры. Они продержатся минимум пять дней.

Как ранее писало URA.RU, на этой неделе в Челябинскую область ненадолго вернулось бабье лето. В ближайшие два дня воздух днем прогреется до 23 градусов.

Скрин: сайт Gismeteo
Скрин: сайт Gismeteo

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В Челябинске к концу недели температура днем опустится ниже нуля. Начиная с 11 октября столбик термометра преодолеет нулевую отметку. Об этом предупреждают синоптики сайта «Гисметео». «11 октября на территории Челябинска ожидается понижение температуры до одного градуса со знаком минус. Такая же погода прогнозируется на 12 октября», — сообщили метеорологи. По прогнозу, уже с четверга, 10 октября, установятся ночные минусовые температуры. Они продержатся минимум пять дней. Как ранее писало URA.RU, на этой неделе в Челябинскую область ненадолго вернулось бабье лето. В ближайшие два дня воздух днем прогреется до 23 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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